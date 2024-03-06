https://ria.ru/20240306/deti-1931510012.html

Голикова призвала рожать детей до 24 лет

Голикова призвала рожать детей до 24 лет - РИА Новости, 06.03.2024

Голикова призвала рожать детей до 24 лет

"Самый правильный" репродуктивный возраст – до 24 лет, средний возраст рождения детей в России – 26 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:20

2024-03-06T16:20

2024-03-06T16:20

общество

россия

татьяна голикова

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. "Самый правильный" репродуктивный возраст – до 24 лет, средний возраст рождения детей в России – 26 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст... до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушел в 31 год", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Кирилл Волков

общество, россия, татьяна голикова, всемирный фестиваль молодежи — 2024