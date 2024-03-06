В Генпрокуратуре Молдавии рассказали об уголовном деле против Гуцул
И.о. генпрокурора Молдавии Мунтян: уголовное дело против Гуцул передадут в суд
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. И.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул.
"Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд", - сказал Мунтян в четверг вечером в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV, после того как ведущий эфире сообщил, что гагаузский лидер разместила в своем Telegram-канале публикацию о встречи с Путиным.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.