https://ria.ru/20240306/dannye-1931463817.html

Россия представила в ОЗХО данные об использовании Украиной химобъектов

Россия представила в ОЗХО данные об использовании Украиной химобъектов - РИА Новости, 06.03.2024

Россия представила в ОЗХО данные об использовании Украиной химобъектов

Россия представила на полях сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные об использовании Украиной химически опасных РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:10

2024-03-06T14:10

2024-03-06T14:14

россия

украина

организация по запрещению химического оружия

в мире

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Россия представила на полях сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях, заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО."Продолжим активно информировать ОЗХО о сохраняющейся химической угрозе на Украине: предупреждать о химических провокациях со стороны украинских военизированных формирований, а также сообщать факты использования ими химически опасных объектов в военных целях. В рамках этой деятельности 5 марта 2024 года провели мероприятие "на полях" сессии, в ходе которого представили имеющиеся в распоряжении Минобороны России данные на этот счет", - заявил Тарабрин в своем выступлении, которое распространило постпредство РФ.Дипломат подчеркнул, что предотвращение подобных преступных деяний – общая ответственность государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).Как сообщал в преддверии сессии исполсовета ОЗХО замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, отметил Лысогорский, в сентябре 2023 года в Запорожской области был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.

https://ria.ru/20240304/pokushenie-1931019311.html

https://ria.ru/20240222/khimiya-1929027605.html

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россия, украина, организация по запрещению химического оружия, в мире, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)