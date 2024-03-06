Россия представила в ОЗХО данные об использовании Украиной химобъектов
Постпред при ОЗХО: РФ представила данные об использовании Украиной химобъектов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Россия представила на полях сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях, заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Продолжим активно информировать ОЗХО о сохраняющейся химической угрозе на Украине: предупреждать о химических провокациях со стороны украинских военизированных формирований, а также сообщать факты использования ими химически опасных объектов в военных целях. В рамках этой деятельности 5 марта 2024 года провели мероприятие "на полях" сессии, в ходе которого представили имеющиеся в распоряжении Минобороны России данные на этот счет", - заявил Тарабрин в своем выступлении, которое распространило постпредство РФ.
Дипломат подчеркнул, что предотвращение подобных преступных деяний – общая ответственность государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
Как сообщал в преддверии сессии исполсовета ОЗХО замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, отметил Лысогорский, в сентябре 2023 года в Запорожской области был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.