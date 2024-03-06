Рейтинг@Mail.ru
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 06.03.2024 (обновлено: 09:46 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/chs-1931365306.html
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ
Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:27
2024-03-06T09:46
происшествия
шагонар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владислав ховалыг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373090_255:0:2305:1153_1920x0_80_0_0_333f661f24b7720b94a2ffcfd94e1b3b.jpg
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла."На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Состав смены определен", - написал Ховалыг.Глава Тувы отметил, что пожар потушен. В данный момент идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания."Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - уточнил он.На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4 тысячи человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.Также на оперштабе обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
шагонар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T08:27
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373090_512:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3394f53c5d7127767f87d1d20291068a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шагонар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владислав ховалыг
Происшествия, Шагонар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владислав Ховалыг
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтакте
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла.
"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Состав смены определен", - написал Ховалыг.
Глава Тувы отметил, что пожар потушен. В данный момент идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания.
"Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - уточнил он.
На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4 тысячи человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.
Также на оперштабе обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
24 января, 07:04
 
ПроисшествияШагонарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владислав Ховалыг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала