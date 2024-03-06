https://ria.ru/20240306/chs-1931365306.html

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:27

2024-03-06T08:27

2024-03-06T09:46

происшествия

шагонар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владислав ховалыг

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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла."На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Состав смены определен", - написал Ховалыг.Глава Тувы отметил, что пожар потушен. В данный момент идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания."Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - уточнил он.На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4 тысячи человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.Также на оперштабе обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

шагонар

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T08:27 true PT0M10S

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происшествия, шагонар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владислав ховалыг