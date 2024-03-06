https://ria.ru/20240306/chp-1931406515.html
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ
Минздрав Тувы опроверг РИА Новости утверждения о смерти одного из пострадавших на Шагонарской ТЭЦ. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:21
2024-03-06T11:21
2024-03-06T11:47
происшествия
республика тыва
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Минздрав Тувы опроверг РИА Новости утверждения о смерти одного из пострадавших на Шагонарской ТЭЦ.По последним данным минздрава, на ТЭЦ в Туве в результате взрыва пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии."Нет, неправда. Все живы", – сказала представитель минздрава в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы смерти в больнице одного пострадавшего.Правительство Тувы, также опровергнув информацию о погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ, опубликовало список 23 пострадавших, отметив, что в реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек."Они в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом. Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается", – отмечается в сообщении.По предварительным данным экстренных служб, в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров.
https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html
республика тыва
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T11:21
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РИА Новости
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего на Шагонарской ТЭЦ
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Минздрав Тувы опроверг РИА Новости утверждения о смерти одного из пострадавших на Шагонарской ТЭЦ.
По последним данным минздрава, на ТЭЦ в Туве в результате взрыва пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
"Нет, неправда. Все живы", – сказала представитель минздрава в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы смерти в больнице одного пострадавшего.
Правительство Тувы, также опровергнув информацию о погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ, опубликовало список 23 пострадавших, отметив, что в реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек.
"Они в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом. Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается", – отмечается в сообщении.
По предварительным данным экстренных служб, в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров.
ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах