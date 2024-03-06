Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 06.03.2024 (обновлено: 11:47 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/chp-1931406515.html
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ
Минздрав Тувы опроверг РИА Новости утверждения о смерти одного из пострадавших на Шагонарской ТЭЦ. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:21
2024-03-06T11:47
происшествия
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931381077_0:423:736:837_1920x0_80_0_0_6a29a364d9f6b70b9d1cd2272b003ef4.jpg
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Минздрав Тувы опроверг РИА Новости утверждения о смерти одного из пострадавших на Шагонарской ТЭЦ.По последним данным минздрава, на ТЭЦ в Туве в результате взрыва пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии."Нет, неправда. Все живы", – сказала представитель минздрава в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы смерти в больнице одного пострадавшего.Правительство Тувы, также опровергнув информацию о погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ, опубликовало список 23 пострадавших, отметив, что в реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек."Они в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом. Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается", – отмечается в сообщении.По предварительным данным экстренных служб, в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров.
https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T11:21
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931381077_0:354:736:906_1920x0_80_0_0_587c4dca40de0abe23366ed9bd50bceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего из-за ЧП на ТЭЦ

Минздрав Тувы опроверг сообщение о смерти пострадавшего на Шагонарской ТЭЦ

© Фото : СУ СК России по Республике Тыва/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Тыва/ВКонтакте
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Минздрав Тувы опроверг РИА Новости утверждения о смерти одного из пострадавших на Шагонарской ТЭЦ.
По последним данным минздрава, на ТЭЦ в Туве в результате взрыва пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
"Нет, неправда. Все живы", – сказала представитель минздрава в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы смерти в больнице одного пострадавшего.
Правительство Тувы, также опровергнув информацию о погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ, опубликовало список 23 пострадавших, отметив, что в реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек.
"Они в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом. Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается", – отмечается в сообщении.
По предварительным данным экстренных служб, в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров.
Пожарный расчет МЧС РФ тушит пожар на ТЭЦ в Республике Тыве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах
10:46
 
ПроисшествияРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала