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Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл - РИА Новости, 06.03.2024
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08:00 06.03.2024 (обновлено: 09:47 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/chp-1931363400.html
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл - РИА Новости, 06.03.2024
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл
Пятнадцать пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ГЭС будут эвакуированы в Кызыл, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Тувы. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:00
2024-03-06T09:47
происшествия
кызыл
шагонар
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ГЭС будут эвакуированы в Кызыл, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Тувы. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. "Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оперативно доставить пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в республиканскую больницу №1 в Кызыле, для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Для этого в Шагонар прибыл вертолет санавиации. В Кызыл будут эвакуированы 15 пострадавших", - говорится в сообщении. В Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр после происшествия были доставлены 18 человек. Шесть - в реанимационное отделение, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. Еще шесть человек были направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У троих человек отравление угарным газом. Еще трое отпущены на амбулаторное лечение.
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
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происшествия, кызыл, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, Кызыл, Шагонар, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Власти: 15 пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтакте
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ГЭС будут эвакуированы в Кызыл, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Тувы.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях.
"Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оперативно доставить пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в республиканскую больницу №1 в Кызыле, для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Для этого в Шагонар прибыл вертолет санавиации. В Кызыл будут эвакуированы 15 пострадавших", - говорится в сообщении.
В Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр после происшествия были доставлены 18 человек. Шесть - в реанимационное отделение, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. Еще шесть человек были направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У троих человек отравление угарным газом. Еще трое отпущены на амбулаторное лечение.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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ПроисшествияКызылШагонарВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
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