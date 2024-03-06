https://ria.ru/20240306/chp-1931363400.html

Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл - РИА Новости, 06.03.2024

Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Пятнадцать пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ГЭС будут эвакуированы в Кызыл, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Тувы. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

2024-03-06T09:47

происшествия

кызыл

шагонар

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ГЭС будут эвакуированы в Кызыл, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Тувы. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. "Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оперативно доставить пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в республиканскую больницу №1 в Кызыле, для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Для этого в Шагонар прибыл вертолет санавиации. В Кызыл будут эвакуированы 15 пострадавших", - говорится в сообщении. В Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр после происшествия были доставлены 18 человек. Шесть - в реанимационное отделение, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. Еще шесть человек были направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У троих человек отравление угарным газом. Еще трое отпущены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

кызыл

шагонар

республика тыва

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T08:00 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кызыл, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва