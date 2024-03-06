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В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду - РИА Новости, 06.03.2024
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду
Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:32
2024-03-06T07:32
2024-03-06T09:32
происшествия
шагонар
улуг-хемский район
кызыл
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы Кызыла. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. "Администрация Улуг-Хемского района обратилась к жителям города Шагонар с просьбой не сливать горячую воду из батарей, так как сегодня подача теплоэнергии будет восстановлена", – говорится в сообщении. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.
https://ria.ru/20240116/avariya-1921537295.html
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происшествия, шагонар, улуг-хемский район, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика тыва
Происшествия, Шагонар, Улуг-Хемский район, Кызыл, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Тыва
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду
Власти: в Шагонаре в Туве восстановят подачу теплоэнергии в среду