Рейтинг@Mail.ru
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 06.03.2024 (обновлено: 09:32 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/chp-1931361270.html
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду - РИА Новости, 06.03.2024
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду
Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:32
2024-03-06T09:32
происшествия
шагонар
улуг-хемский район
кызыл
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373089_256:0:2304:1152_1920x0_80_0_0_ed28476fcd8a2ef6bbed47e96e111030.jpg
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы Кызыла. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. "Администрация Улуг-Хемского района обратилась к жителям города Шагонар с просьбой не сливать горячую воду из батарей, так как сегодня подача теплоэнергии будет восстановлена", – говорится в сообщении. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.
https://ria.ru/20240116/avariya-1921537295.html
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
шагонар
улуг-хемский район
кызыл
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373089_512:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4c08f68e86c96a8ca586433d6225dce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шагонар, улуг-хемский район, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика тыва
Происшествия, Шагонар, Улуг-Хемский район, Кызыл, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Тыва
В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду

Власти: в Шагонаре в Туве восстановят подачу теплоэнергии в среду

© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтакте
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы Кызыла. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях.
Работник ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
На трубопроводе Магаданской ТЭЦ устранили последствия аварии
16 января, 06:43
"Администрация Улуг-Хемского района обратилась к жителям города Шагонар с просьбой не сливать горячую воду из батарей, так как сегодня подача теплоэнергии будет восстановлена", – говорится в сообщении.
Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
24 января, 07:04
 
ПроисшествияШагонарУлуг-Хемский районКызылВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала