https://ria.ru/20240306/chp-1931361270.html

В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду

В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду - РИА Новости, 06.03.2024

В Шагонаре пообещали восстановить подачу теплоэнергии в среду

Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:32

2024-03-06T07:32

2024-03-06T09:32

происшествия

шагонар

улуг-хемский район

кызыл

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика тыва

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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Подача теплоэнергии в Шагонаре будет восстановлена в среду, сообщается в Telegram-канале Улуг-Хемского района Тувы. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы Кызыла. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. "Администрация Улуг-Хемского района обратилась к жителям города Шагонар с просьбой не сливать горячую воду из батарей, так как сегодня подача теплоэнергии будет восстановлена", – говорится в сообщении. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.

https://ria.ru/20240116/avariya-1921537295.html

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

шагонар

улуг-хемский район

кызыл

россия

республика тыва

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происшествия, шагонар, улуг-хемский район, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика тыва