https://ria.ru/20240306/chp-1931358174.html

После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек

После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек - РИА Новости, 06.03.2024

После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек

После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:47

2024-03-06T06:47

2024-03-06T09:34

происшествия

шагонар

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. "В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставлено 16 человек. Предварительно, это работники предприятия. Для оказания им квалифицированной медицинской помощи в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр выехала бригада из республиканских медорганизаций", - говорится в сообщении. В администрации Шагонара отметили, что первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 4.49 мск.

https://ria.ru/20240305/lift-1931155356.html

шагонар

республика тыва

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происшествия, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва