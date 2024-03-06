https://ria.ru/20240306/chp-1931358174.html
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек - РИА Новости, 06.03.2024
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:47
2024-03-06T06:47
2024-03-06T09:34
происшествия
шагонар
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931369151_0:563:960:1103_1920x0_80_0_0_78388e15d74f7564f4c7828473da2e8e.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. "В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставлено 16 человек. Предварительно, это работники предприятия. Для оказания им квалифицированной медицинской помощи в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр выехала бригада из республиканских медорганизаций", - говорится в сообщении. В администрации Шагонара отметили, что первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 4.49 мск.
https://ria.ru/20240305/lift-1931155356.html
шагонар
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931369151_0:473:960:1193_1920x0_80_0_0_57f3a221087d7abe609d58bc1a935f70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, Шагонар, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек
Власти: после ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставили 16 человек