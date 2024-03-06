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После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек - РИА Новости, 06.03.2024
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06:47 06.03.2024 (обновлено: 09:34 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/chp-1931358174.html
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек - РИА Новости, 06.03.2024
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:47
2024-03-06T09:34
происшествия
шагонар
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. "В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставлено 16 человек. Предварительно, это работники предприятия. Для оказания им квалифицированной медицинской помощи в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр выехала бригада из республиканских медорганизаций", - говорится в сообщении. В администрации Шагонара отметили, что первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 4.49 мск.
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происшествия, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, Шагонар, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек

Власти: после ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставили 16 человек

© Фото : Владислав Ховалыг/TelegramМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Владислав Ховалыг/Telegram
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением.
"В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставлено 16 человек. Предварительно, это работники предприятия. Для оказания им квалифицированной медицинской помощи в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр выехала бригада из республиканских медорганизаций", - говорится в сообщении.
В администрации Шагонара отметили, что первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 4.49 мск.
Кадр видео с места падения лифта в Шушарах
Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек
Вчера, 10:51
 
ПроисшествияШагонарВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
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