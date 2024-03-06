https://ria.ru/20240306/chp-1931357538.html

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП - РИА Новости, 06.03.2024

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП, есть пострадавшие, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:34

2024-03-06T06:34

2024-03-06T07:55

происшествия

россия

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика тыва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП, есть пострадавшие, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале."Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар", — написал Ховалыг. Также он подчеркнул, что создается оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Позднее глава республики уточнил, что после ЧП на ТЭЦ госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человекВ МЧС сообщили, что пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека. В ведомстве уточнили, что произошел пожар и сильное задымление в здании котельной."На месте работают силы и средства 17 пожарно-спасательной части в количестве 7 человек и 4 единицы техники. На место также направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Тыва", — говорится в сообщении.В СУСК России по Республике Тува заявили о возбуждении уголовного дела о халатности после аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре.В администрации Шагонара отметили, что первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 4.49 мск. В правительстве Тувы заявили, что все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. В настоящий момент центральное отопление в городе отключено. Местные власти пообещали, что подача тепла в Шагонаре в Туве после ЧП на ТЭЦ возобновится сегодня.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905435682.html

https://ria.ru/20240116/avariya-1921537295.html

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происшествия, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика тыва