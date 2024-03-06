В Британии задержали спецназовцев из-за военных преступлений, пишут СМИ
Guardian: пять британских спецназовцев задержали за военные преступления в Сирии
© AP Photo / Brennan LinsleyСолдаты Особой воздушной службы (SAS) Великобритании
© AP Photo / Brennan Linsley
Солдаты Особой воздушной службы (SAS) Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пятеро военнослужащих британского спецназа особой воздушной службы (SAS) задержаны военной полицией Великобритании по подозрению в совершении военных преступлений во время операций в Сирии, пишет газета Guardian.
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"Пять военнослужащих SAS были задержаны британской военной полицией по подозрению в совершении военных преступлений во время операций в Сирии", - говорится в сообщении газеты.
По данным источников в военном ведомстве, сообщения о задержаниях достоверны. Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что не будет давать прямых комментариев по поводу расследования, однако отметил, что министерство серьезно относится к любым обвинениям своих сотрудников в правонарушениях и, когда требуется, передает полиции необходимую информацию.
Особая воздушная служба Великобритании, сформированная еще в ходе Второй мировой войны, известна участием во множестве операций по всему миру, в том числе в Корейской войне, конфликте в Северной Ирландии, конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, войнах в Персидском заливе, вторжении НАТО в Боснию и Герцеговину, вторжении НАТО в Югославию, войне в Афганистане.
Ранее в декабре 2022 года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Отмечалось, что расследование проводилось в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев. В октябре 2023 года газета Guardian писала, что в Великобритании начинается публичное расследование предполагаемого убийства военнослужащими SAS 80 мирных жителей в Афганистане.