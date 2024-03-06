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Путин рассказал о роли БРИКС - РИА Новости, 06.03.2024
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22:55 06.03.2024 (обновлено: 23:11 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/briks-1931600226.html
Путин рассказал о роли БРИКС
Путин рассказал о роли БРИКС - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о роли БРИКС
Президент России Владимир Путин в ходе церемония закрытия фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:55
2024-03-06T23:11
россия
владимир путин
брикс
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости.Президент России Владимир Путин в ходе церемония закрытия фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны."Сегодня БРИКС - мощное, серьезное объединение, такой магнит, который притягивает многие страны мира. Действительно, сегодня эти страны набирают обороты. Сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран "семерки". И он будет увеличиваться дальше. Это уже медицинский факт, с этим ничего не поделаешь, это уже невозможно", - сказал он.Путин также отметил, что БРИКС рождался в России, постепенно присоединялись и другие страны.По словам президента, Россия сделает все возможное, чтобы молодежь могла принимать участие в дискуссиях, проводимых в рамках БРИКС.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, владимир путин, брикс, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин рассказал о роли БРИКС

Путин назвал БРИКС мощным объединением, которое притягивает страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости.Президент России Владимир Путин в ходе церемония закрытия фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.
"Сегодня БРИКС - мощное, серьезное объединение, такой магнит, который притягивает многие страны мира. Действительно, сегодня эти страны набирают обороты. Сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран "семерки". И он будет увеличиваться дальше. Это уже медицинский факт, с этим ничего не поделаешь, это уже невозможно", - сказал он.
Путин также отметил, что БРИКС рождался в России, постепенно присоединялись и другие страны.
По словам президента, Россия сделает все возможное, чтобы молодежь могла принимать участие в дискуссиях, проводимых в рамках БРИКС.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияВладимир ПутинБРИКСФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024В мире
 
 
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