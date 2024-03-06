Парламент Болгарии принял отставку премьера
Парламент Болгарии единогласно проголосовал за отставку премьера Денкова
© AP Photo / Valentina PetrovaНиколай Денков
© AP Photo / Valentina Petrova
Николай Денков . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Болгарии единодушно проголосовало за отставку премьер-министра Николая Денкова, в которую он подал в рамках плана ротации правительства, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Партии ГЕРБ и СДС ("Союз демократических сил") после парламентских выборов в апреле заключили коалиционное соглашение с блоком ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Шестого июня 2023 года премьер-министром Болгарии стал академик Николай Денков, выдвинутый блоком ПП-ДБ, вице-премьером и министром иностранных дел стала Мария Габриэль из партии ГЕРБ. Согласно договоренностям, они должны поменяться местами через девять месяцев, то есть 6 марта.
"Вчера (во вторник) я подал в отставку с поста премьер-министра. Это выполнение обязательства, взятого на себя в совместной декларации ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, с которой правительство начало работу ровно девять месяцев назад, 6 июня 2023 года", - заявил Денков на заседании парламента. Отставка была принята 216 голосами "за", "против" и "воздержавшихся" не было.
Запланированная ротация осложняется конфликтами в правительственной коалиции. Во вторник партия ГЕРБ представила проект нового соглашения. По ее мнению, в рамках прежних договоренностей партия имела слишком мало должностей и реальных рычагов власти в правительстве. Теперь ГЕРБ во главе с экс-премьером Бойко Борисовым дает партнерам по коалиции время до 8 марта, чтобы ознакомиться с документами и поддержать или отклонить их. В случае если стороны не смогут достичь соглашения, страну ждут внеочередные выборы.
Согласно конституции, после отставки премьера президент Румен Радев должен передать мандат на формирование нового правительства крупнейшей политической силе в парламенте 49-го созыва – блоку ГЕРБ-СДС. Однако они не смогут справиться с этой задачей без поддержки ПП-ДБ. Правительство Денкова продолжит работу до избрания нового или до объявления досрочных выборов.