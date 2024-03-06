https://ria.ru/20240306/bolgariya-1931439908.html

Парламент Болгарии принял отставку премьера

Парламент Болгарии принял отставку премьера - РИА Новости, 06.03.2024

Парламент Болгарии принял отставку премьера

Национальное собрание (парламент) Болгарии единодушно проголосовало за отставку премьер-министра Николая Денкова, в которую он подал в рамках плана ротации... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:03

2024-03-06T13:03

2024-03-06T13:19

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бойко борисов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Болгарии единодушно проголосовало за отставку премьер-министра Николая Денкова, в которую он подал в рамках плана ротации правительства, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Партии ГЕРБ и СДС ("Союз демократических сил") после парламентских выборов в апреле заключили коалиционное соглашение с блоком ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Шестого июня 2023 года премьер-министром Болгарии стал академик Николай Денков, выдвинутый блоком ПП-ДБ, вице-премьером и министром иностранных дел стала Мария Габриэль из партии ГЕРБ. Согласно договоренностям, они должны поменяться местами через девять месяцев, то есть 6 марта."Вчера (во вторник) я подал в отставку с поста премьер-министра. Это выполнение обязательства, взятого на себя в совместной декларации ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, с которой правительство начало работу ровно девять месяцев назад, 6 июня 2023 года", - заявил Денков на заседании парламента. Отставка была принята 216 голосами "за", "против" и "воздержавшихся" не было.Запланированная ротация осложняется конфликтами в правительственной коалиции. Во вторник партия ГЕРБ представила проект нового соглашения. По ее мнению, в рамках прежних договоренностей партия имела слишком мало должностей и реальных рычагов власти в правительстве. Теперь ГЕРБ во главе с экс-премьером Бойко Борисовым дает партнерам по коалиции время до 8 марта, чтобы ознакомиться с документами и поддержать или отклонить их. В случае если стороны не смогут достичь соглашения, страну ждут внеочередные выборы.Согласно конституции, после отставки премьера президент Румен Радев должен передать мандат на формирование нового правительства крупнейшей политической силе в парламенте 49-го созыва – блоку ГЕРБ-СДС. Однако они не смогут справиться с этой задачей без поддержки ПП-ДБ. Правительство Денкова продолжит работу до избрания нового или до объявления досрочных выборов.

https://ria.ru/20240301/bolgariya-1930525952.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929790586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, в мире, николай денков, бойко борисов