https://ria.ru/20240306/bezrabotitsa-1931444094.html

Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров

Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров - РИА Новости, 06.03.2024

Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров

Безработицу в Москве можно назвать минимальной и даже отрицательной, во многих отраслях фиксируется нехватка кадров, сообщил в интервью РИА Новости заммэра... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:12

2024-03-06T13:12

2024-03-06T13:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Безработицу в Москве можно назвать минимальной и даже отрицательной, во многих отраслях фиксируется нехватка кадров, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сейчас в городе безработица минимальная, ее можно назвать не просто нулевой, а даже отрицательной - в большинстве отраслей мы видим нехватку кадров", - рассказал Ефимов. Он пояснил, что за прошлый год число официально зарегистрированных безработных в Москве снизилось на 21,7% – до 22 тысяч человек, а уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2024 года составил 0,3%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20240304/rabota-1930572486.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва