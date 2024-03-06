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Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров - РИА Новости, 06.03.2024
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13:12 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/bezrabotitsa-1931444094.html
Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров
Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров - РИА Новости, 06.03.2024
Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров
Безработицу в Москве можно назвать минимальной и даже отрицательной, во многих отраслях фиксируется нехватка кадров, сообщил в интервью РИА Новости заммэра... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:12
2024-03-06T13:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Безработицу в Москве можно назвать минимальной и даже отрицательной, во многих отраслях фиксируется нехватка кадров, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сейчас в городе безработица минимальная, ее можно назвать не просто нулевой, а даже отрицательной - в большинстве отраслей мы видим нехватку кадров", - рассказал Ефимов. Он пояснил, что за прошлый год число официально зарегистрированных безработных в Москве снизилось на 21,7% – до 22 тысяч человек, а уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2024 года составил 0,3%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: безработица в Москве отрицательная, наблюдается нехватка кадров

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Безработицу в Москве можно назвать минимальной и даже отрицательной, во многих отраслях фиксируется нехватка кадров, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сейчас в городе безработица минимальная, ее можно назвать не просто нулевой, а даже отрицательной - в большинстве отраслей мы видим нехватку кадров", - рассказал Ефимов.
Он пояснил, что за прошлый год число официально зарегистрированных безработных в Москве снизилось на 21,7% – до 22 тысяч человек, а уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2024 года составил 0,3%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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