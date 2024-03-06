Рейтинг@Mail.ru
Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/besporyadki-1931588825.html
Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале
Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 06.03.2024
Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале
Более 20 подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:25
2024-03-06T21:25
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Более 20 подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Дагестану. "За участие в несанкционированной акции в аэропорту "Уйташ" идентифицировано и доставлено в отделы полиции 28 несовершеннолетних, в том числе девять учащихся образовательных учреждений. Из них 22 поставлено на учет в ПДН", – рассказали в ведомстве. Протоколы об административных правонарушениях составили на 22 несовершеннолетних по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Протоколы также составили на 30 родителей по ст.5.35 КоАП (Неисполнение … обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В МВД отметили, что со всеми подростками проведены беседы "о предупреждении и пресечении несогласованных публичных мероприятий и предусмотренной законом ответственности за участие в них". Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.
https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_310823acbe5e26f2752f7795f87e1194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале

После беспорядков в аэропорту Махачкалы 28 подростков поставили на профучет

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Более 20 подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Дагестану.
"За участие в несанкционированной акции в аэропорту "Уйташ" идентифицировано и доставлено в отделы полиции 28 несовершеннолетних, в том числе девять учащихся образовательных учреждений. Из них 22 поставлено на учет в ПДН", – рассказали в ведомстве.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Меликов рассказал о проблеме, приведшей к беспорядкам в Махачкале
8 декабря 2023, 06:37
Протоколы об административных правонарушениях составили на 22 несовершеннолетних по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Протоколы также составили на 30 родителей по ст.5.35 КоАП (Неисполнение … обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
В МВД отметили, что со всеми подростками проведены беседы "о предупреждении и пресечении несогласованных публичных мероприятий и предусмотренной законом ответственности за участие в них".
Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияМахачкалаБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала