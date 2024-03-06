https://ria.ru/20240306/besporyadki-1931588825.html

Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале

Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 06.03.2024

Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале

Более 20 подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:25

2024-03-06T21:25

2024-03-06T21:25

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Более 20 подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Дагестану. "За участие в несанкционированной акции в аэропорту "Уйташ" идентифицировано и доставлено в отделы полиции 28 несовершеннолетних, в том числе девять учащихся образовательных учреждений. Из них 22 поставлено на учет в ПДН", – рассказали в ведомстве. Протоколы об административных правонарушениях составили на 22 несовершеннолетних по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Протоколы также составили на 30 родителей по ст.5.35 КоАП (Неисполнение … обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В МВД отметили, что со всеми подростками проведены беседы "о предупреждении и пресечении несогласованных публичных мероприятий и предусмотренной законом ответственности за участие в них". Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.

https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы