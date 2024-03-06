https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931407241.html

Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области

Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области - РИА Новости, 06.03.2024

Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области

Еще один украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:25

2024-03-06T11:25

2024-03-06T12:41

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курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Еще один украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте", — написал он.По информации экстренных служб, горит еще один резервуар с топливом.В Железногорске объявлена ракетная опасность, добавил губернатор.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, утром из-за попадания беспилотника на складе ГСМ Михайловского ГОКа загорелся резервуар с топливом объемом три тысячи кубометров. Вторая атака привела к возгоранию резервуара объемом тысяча кубометров.В холдинге "Металлоинвест" сообщили, что, несмотря на атаки дронов, производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, происшествия