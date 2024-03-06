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Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 06.03.2024 (обновлено: 12:41 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931407241.html
Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области
Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области - РИА Новости, 06.03.2024
Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области
Еще один украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:25
2024-03-06T12:41
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Еще один украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте", — написал он.По информации экстренных служб, горит еще один резервуар с топливом.В Железногорске объявлена ракетная опасность, добавил губернатор.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, утром из-за попадания беспилотника на складе ГСМ Михайловского ГОКа загорелся резервуар с топливом объемом три тысячи кубометров. Вторая атака привела к возгоранию резервуара объемом тысяча кубометров.В холдинге "Металлоинвест" сообщили, что, несмотря на атаки дронов, производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме.
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области

Старовойт: второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Еще один украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте", — написал он.
По информации экстренных служб, горит еще один резервуар с топливом.
В Железногорске объявлена ракетная опасность, добавил губернатор.

Михайловский ГОК — предприятие "Металлоинвеста", ведущей горно-металлургической компании. Мировой лидер по разведанным запасам железной руды (по стандарту JORC) — 15,4 миллиарда тонн, или около 150 лет эксплуатации при нынешнем уровне добычи.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, утром из-за попадания беспилотника на складе ГСМ Михайловского ГОКа загорелся резервуар с топливом объемом три тысячи кубометров. Вторая атака привела к возгоранию резервуара объемом тысяча кубометров.
В холдинге "Металлоинвест" сообщили, что, несмотря на атаки дронов, производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме.
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