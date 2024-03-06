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Появились подробности атаки беспилотника ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.03.2024
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11:10 06.03.2024 (обновлено: 11:17 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931403549.html
Появились подробности атаки беспилотника ВСУ в Курской области
Появились подробности атаки беспилотника ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.03.2024
Появились подробности атаки беспилотника ВСУ в Курской области
Резервуар с топливом, по которому ударил украинский БПЛА, находится на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:10
2024-03-06T11:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Резервуар с топливом, по которому ударил украинский БПЛА, находится на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что резервуар с топливом на складе с ГСМ в Железногорском районе загорелся после атаки украинского беспилотника. Обошлось без пострадавших."В результате атаки беспилотника в Железногорском районе загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ Михайловского ГОКа. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации пожара", — говорится в сообщении.Михайловский ГОК - предприятие "Металлоинвеста", ведущей горно-металлургической компании, мирового лидера по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи).
https://ria.ru/20240305/pozhar-1931154141.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Появились подробности атаки беспилотника ВСУ в Курской области

В Курской области дрон ВСУ ударил по резервуару на складе ГСМ Михайловского ГОК

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Резервуар с топливом, по которому ударил украинский БПЛА, находится на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что резервуар с топливом на складе с ГСМ в Железногорском районе загорелся после атаки украинского беспилотника. Обошлось без пострадавших.
«
"В результате атаки беспилотника в Железногорском районе загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ Михайловского ГОКа. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации пожара", — говорится в сообщении.
Михайловский ГОК - предприятие "Металлоинвеста", ведущей горно-металлургической компании, мирового лидера по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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