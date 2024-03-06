https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931371915.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:20
2024-03-06T09:20
2024-03-06T10:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Накануне Белгородская область также поверглась атакам украинских дронов. При падении одного из них начался пожар на нефтебазе. Кроме того, в селе Новопетровка беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке — атаковал грузовик с мирными жителями.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Губернатор Белгородской области Гладков: в районе села Ближнее сбили беспилотник
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости
. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
«
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.
Накануне Белгородская область также поверглась атакам украинских дронов. При падении одного из них начался пожар на нефтебазе. Кроме того, в селе Новопетровка беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке — атаковал грузовик с мирными жителями.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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