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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 06.03.2024 (обновлено: 10:42 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931371915.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:20
2024-03-06T10:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Накануне Белгородская область также поверглась атакам украинских дронов. При падении одного из них начался пожар на нефтебазе. Кроме того, в селе Новопетровка беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке — атаковал грузовик с мирными жителями.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931170934.html
белгородская область
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белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Губернатор Белгородской области Гладков: в районе села Ближнее сбили беспилотник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника в небе над Запорожской областью
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника в небе над Запорожской областью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника в небе над Запорожской областью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.
Накануне Белгородская область также поверглась атакам украинских дронов. При падении одного из них начался пожар на нефтебазе. Кроме того, в селе Новопетровка беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке — атаковал грузовик с мирными жителями.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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