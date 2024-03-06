https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931371915.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:20

2024-03-06T09:20

2024-03-06T10:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Накануне Белгородская область также поверглась атакам украинских дронов. При падении одного из них начался пожар на нефтебазе. Кроме того, в селе Новопетровка беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке — атаковал грузовик с мирными жителями.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240305/obstrel-1931170934.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район