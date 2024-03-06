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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью - РИА Новости, 06.03.2024
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Система ПВО утром сбила украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:29
2024-03-06T07:29
2024-03-06T09:35
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО утром сбила украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа", — написал он.По предварительным данным, последствий на земле нет, добавил губернатор, заверив, что держит оперативную ситуацию на контроле.В Минобороны подтвердили, что это произошло около семи утра.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Губернатор: в Воронежской области силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник