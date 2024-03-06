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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью - РИА Новости, 06.03.2024

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

Система ПВО утром сбила украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:29

2024-03-06T07:29

2024-03-06T09:35

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО утром сбила украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа", — написал он.По предварительным данным, последствий на земле нет, добавил губернатор, заверив, что держит оперативную ситуацию на контроле.В Минобороны подтвердили, что это произошло около семи утра.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия