https://ria.ru/20240306/berbok-1931436646.html

Экс-глава сербской разведки прокомментировал нападки Бербок на Россию

Экс-глава сербской разведки прокомментировал нападки Бербок на Россию - РИА Новости, 06.03.2024

Экс-глава сербской разведки прокомментировал нападки Бербок на Россию

Выпады главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес Сербии и РФ могут быть вызваны наследием деда-нациста, который думал, что "защищает" Европу от России, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:52

2024-03-06T12:52

2024-03-06T12:52

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БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Выпады главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес Сербии и РФ могут быть вызваны наследием деда-нациста, который думал, что "защищает" Европу от России, заявил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка) и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин, его слова цитирует "Движение социалистов".Бербок ранее заявила, что "сердце Европы сейчас бьется в Киеве", как во время конфликта в Боснии и Герцеговине при развале Югославии "билось в Сараево". "Когда глава МИД Германии Анналена Бербок заявляет... тогда ясно, что нам сербам нет места в ЕС, как и россиянам. Остается неясной одна вещь - писала ли свое заявление Анналена Бербок сама или переписала речь своего деда Вольдемара, убежденного нациста, когда он получал в 1944 году орден за "военные заслуги"? Так дед-нацист защищал Европу от СССР, неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, когда они не нападают", - цитирует Вулина "Движение социалистов". Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления Шольца, отмечал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, европа, анналена бербок, александр вулин, евросоюз, разговор немецких военных об атаке на крымский мост