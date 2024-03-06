https://ria.ru/20240306/bayden-1931556767.html
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию - РИА Новости, 06.03.2024
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию
Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:39
2024-03-06T18:39
2024-03-06T18:49
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду вышедшей из гонки за пост американского лидера."Дональд Трамп ясно дал понять, что он не хочет сторонников Никки Хейли. Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб.Хейли ранее вышла из гонки, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Бывший президент Дональд Трамп остался единственным кандидатом в борьбе за республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, никки хейли, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Никки Хейли, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию
Байден заявил, что примет сторонников Хейли, от которых откажется Трамп