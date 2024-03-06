https://ria.ru/20240306/bayden-1931556767.html

Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию

Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию - РИА Новости, 06.03.2024

Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию

Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:39

2024-03-06T18:39

2024-03-06T18:49

в мире

сша

никки хейли

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду вышедшей из гонки за пост американского лидера."Дональд Трамп ясно дал понять, что он не хочет сторонников Никки Хейли. Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб.Хейли ранее вышла из гонки, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Бывший президент Дональд Трамп остался единственным кандидатом в борьбе за республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, никки хейли, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024