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Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию - РИА Новости, 06.03.2024
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18:39 06.03.2024 (обновлено: 18:49 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bayden-1931556767.html
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию - РИА Новости, 06.03.2024
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию
Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:39
2024-03-06T18:49
в мире
сша
никки хейли
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду вышедшей из гонки за пост американского лидера."Дональд Трамп ясно дал понять, что он не хочет сторонников Никки Хейли. Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб.Хейли ранее вышла из гонки, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Бывший президент Дональд Трамп остался единственным кандидатом в борьбе за республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
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в мире, сша, никки хейли, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Никки Хейли, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден пригласил сторонников Хейли в свою президентскую кампанию

Байден заявил, что примет сторонников Хейли, от которых откажется Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в его избирательной кампании найдется место для сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, ранее в среду вышедшей из гонки за пост американского лидера.
"Дональд Трамп ясно дал понять, что он не хочет сторонников Никки Хейли. Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб.
Хейли ранее вышла из гонки, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Бывший президент Дональд Трамп остался единственным кандидатом в борьбе за республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреСШАНикки ХейлиДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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