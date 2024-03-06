https://ria.ru/20240306/bayden-1931477070.html

Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду

Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду - РИА Новости, 06.03.2024

Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду

Президент США Джо Байден после выступления в Белом доме во вторник (вечер мск) решил не отвечать на вопросы присутствующих там журналистов, опасаясь, что из-за... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:47

2024-03-06T14:47

2024-03-06T15:17

в мире

египет

сша

мексика

джо байден

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден после выступления в Белом доме во вторник (вечер мск) решил не отвечать на вопросы присутствующих там журналистов, опасаясь, что из-за своих высказываний снова попадет в беду. Текст речи опубликован на сайте Белого дома. "У меня много (заданных ему - ред.) вопросов. Мне лучше не начинать (отвечать на - ред.) вопросы. Я попаду в беду", - сказал Байден сразу после выступления. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.

https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html

https://ria.ru/20240302/bayden-1930636105.html

египет

сша

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в мире, египет, сша, мексика, джо байден