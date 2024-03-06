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Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду - РИА Новости, 06.03.2024
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14:47 06.03.2024 (обновлено: 15:17 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bayden-1931477070.html
Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду
Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду - РИА Новости, 06.03.2024
Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду
Президент США Джо Байден после выступления в Белом доме во вторник (вечер мск) решил не отвечать на вопросы присутствующих там журналистов, опасаясь, что из-за... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:47
2024-03-06T15:17
в мире
египет
сша
мексика
джо байден
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден после выступления в Белом доме во вторник (вечер мск) решил не отвечать на вопросы присутствующих там журналистов, опасаясь, что из-за своих высказываний снова попадет в беду. Текст речи опубликован на сайте Белого дома. "У меня много (заданных ему - ред.) вопросов. Мне лучше не начинать (отвечать на - ред.) вопросы. Я попаду в беду", - сказал Байден сразу после выступления. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html
https://ria.ru/20240302/bayden-1930636105.html
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в мире, египет, сша, мексика, джо байден
В мире, Египет, США, Мексика, Джо Байден
Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду

Байден после выступления не стал отвечать на вопросы, чтобы не попасть в беду

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден после выступления в Белом доме во вторник (вечер мск) решил не отвечать на вопросы присутствующих там журналистов, опасаясь, что из-за своих высказываний снова попадет в беду.
Текст речи опубликован на сайте Белого дома.
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"У меня много (заданных ему - ред.) вопросов. Мне лучше не начинать (отвечать на - ред.) вопросы. Я попаду в беду", - сказал Байден сразу после выступления.
В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
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В миреЕгипетСШАМексикаДжо Байден
 
 
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