https://ria.ru/20240306/bayden-1931357360.html
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ
Действующий лидер США Джо Байден проигрывает бизнесмену Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократов в Американском Самоа, свидетельствует РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:16
2024-03-06T06:16
2024-03-06T07:08
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден проигрывает бизнесмену Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократов в Американском Самоа, свидетельствует прогноз CNN."Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - прогнозирует телеканал.Палмер, который не фигурирует в и без того скудном списке основных конкурентов Байдена, смог опередить действующего президента на 12%.При этом Самоа, являясь территорией, а не штатом, не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз. Это первый случай с 1980 года, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог "взять" Самоа, победу там одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, джо байден, американское самоа
В мире, Выборы президента США — 2024, США, Джо Байден, Американское Самоа
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ
CNN: Байден проиграл бизнесмену на партийных голосованиях в Американском Самоа
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости.
Действующий лидер США Джо Байден проигрывает бизнесмену Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократов в Американском Самоа, свидетельствует прогноз CNN
.
"Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - прогнозирует телеканал.
Как остаться без нормальных государства и СМИ
Палмер, который не фигурирует в и без того скудном списке основных конкурентов Байдена, смог опередить действующего президента на 12%.
При этом Самоа, являясь территорией, а не штатом, не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз. Это первый случай с 1980 года, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог "взять" Самоа, победу там одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.