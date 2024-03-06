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Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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06:16 06.03.2024 (обновлено: 07:08 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bayden-1931357360.html
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ
Действующий лидер США Джо Байден проигрывает бизнесмену Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократов в Американском Самоа, свидетельствует РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:16
2024-03-06T07:08
в мире
выборы президента сша — 2024
сша
джо байден
американское самоа
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден проигрывает бизнесмену Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократов в Американском Самоа, свидетельствует прогноз CNN."Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - прогнозирует телеканал.Палмер, который не фигурирует в и без того скудном списке основных конкурентов Байдена, смог опередить действующего президента на 12%.При этом Самоа, являясь территорией, а не штатом, не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз. Это первый случай с 1980 года, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог "взять" Самоа, победу там одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
сша
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, джо байден, американское самоа
В мире, Выборы президента США — 2024, США, Джо Байден, Американское Самоа
Байден проиграл на партийных голосованиях в Американском Самоа, пишут СМИ

CNN: Байден проиграл бизнесмену на партийных голосованиях в Американском Самоа

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден проигрывает бизнесмену Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократов в Американском Самоа, свидетельствует прогноз CNN.
"Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - прогнозирует телеканал.
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Палмер, который не фигурирует в и без того скудном списке основных конкурентов Байдена, смог опередить действующего президента на 12%.
При этом Самоа, являясь территорией, а не штатом, не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз. Это первый случай с 1980 года, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог "взять" Самоа, победу там одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
 
В миреВыборы президента США — 2024СШАДжо БайденАмериканское Самоа
 
 
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