https://ria.ru/20240306/bayden-1931351878.html

Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ

Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ

Президент США Джо Байден побеждает на кокусах (внутрипартийных собраниях) Демократической партии в штате Айова, прогнозируют ведущие американские СМИ, включая... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:30

2024-03-06T03:30

2024-03-06T03:30

в мире

айова

сша

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден побеждает на кокусах (внутрипартийных собраниях) Демократической партии в штате Айова, прогнозируют ведущие американские СМИ, включая агентство AP и телеканал CNN. Согласно этим прогнозам, хозяин Белого дома наберет порядка 91% голосов, причем большая часть из них к настоящему моменту уже подсчитана. Помимо этого, по подсчетам CNN, Байден одерживает победу на кокусах в штате Вирджиния, где ему необходимо заручиться голосами 99 кандидатов. Фактически, никто из других претендентов от демократов не может составить конкуренцию президенту США.

https://ria.ru/20240306/tramp-1931351736.html

айова

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, айова, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024