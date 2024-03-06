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Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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03:30 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/bayden-1931351878.html
Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ
Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ
Президент США Джо Байден побеждает на кокусах (внутрипартийных собраниях) Демократической партии в штате Айова, прогнозируют ведущие американские СМИ, включая... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T03:30
2024-03-06T03:30
в мире
айова
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден побеждает на кокусах (внутрипартийных собраниях) Демократической партии в штате Айова, прогнозируют ведущие американские СМИ, включая агентство AP и телеканал CNN. Согласно этим прогнозам, хозяин Белого дома наберет порядка 91% голосов, причем большая часть из них к настоящему моменту уже подсчитана. Помимо этого, по подсчетам CNN, Байден одерживает победу на кокусах в штате Вирджиния, где ему необходимо заручиться голосами 99 кандидатов. Фактически, никто из других претендентов от демократов не может составить конкуренцию президенту США.
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в мире, айова, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Айова, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден побеждает на партийных голосованиях в Айове и Вирджинии, пишут СМИ

AP: Байден побеждает на партийных голосованиях демократов в Айове и Вирджинии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден побеждает на кокусах (внутрипартийных собраниях) Демократической партии в штате Айова, прогнозируют ведущие американские СМИ, включая агентство AP и телеканал CNN.
Согласно этим прогнозам, хозяин Белого дома наберет порядка 91% голосов, причем большая часть из них к настоящему моменту уже подсчитана.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Трамп побеждает на предварительных выборах в Виргинии, пишут СМИ
03:28
Помимо этого, по подсчетам CNN, Байден одерживает победу на кокусах в штате Вирджиния, где ему необходимо заручиться голосами 99 кандидатов. Фактически, никто из других претендентов от демократов не может составить конкуренцию президенту США.
 
В миреАйоваСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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