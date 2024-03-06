https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931428714.html
Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки
Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки - РИА Новости, 06.03.2024
Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки
В Авдеевке Донецкой Народной Республики на сегодняшний день проживают около одной тысячи человек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:33
2024-03-06T12:33
2024-03-06T12:33
специальная военная операция на украине
общество
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донецкая народная республика
авдеевка
марат хуснуллин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. В Авдеевке Донецкой Народной Республики на сегодняшний день проживают около одной тысячи человек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин в прошедшие выходные посетил Авдеевку в рамках рабочей поездки в ДНР. Как он сообщал по итогам поездки, как только линия соприкосновения будет отодвинута от освобожденного города, там можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения. "Я был в Авдеевке, там живет около тысячи человек. Мне нужно было понять, как быстро мы ее сможем восстановить и как быстро сможем подготовить к зимнему периоду... Мы посмотрели, ничего там страшного нет - как только линия (соприкосновения - ред.) отодвинется, мы быстро там все восстановим", - рассказал Хуснуллин, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, авдеевка, марат хуснуллин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Марат Хуснуллин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки
Хуснуллин: в Авдеевке на сегодня проживают около тысячи человек