https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931428714.html

Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки

Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки - РИА Новости, 06.03.2024

Хуснуллин оценил нынешнюю численность населения Авдеевки

В Авдеевке Донецкой Народной Республики на сегодняшний день проживают около одной тысячи человек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:33

2024-03-06T12:33

2024-03-06T12:33

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

авдеевка

марат хуснуллин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. В Авдеевке Донецкой Народной Республики на сегодняшний день проживают около одной тысячи человек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин в прошедшие выходные посетил Авдеевку в рамках рабочей поездки в ДНР. Как он сообщал по итогам поездки, как только линия соприкосновения будет отодвинута от освобожденного города, там можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения. "Я был в Авдеевке, там живет около тысячи человек. Мне нужно было понять, как быстро мы ее сможем восстановить и как быстро сможем подготовить к зимнему периоду... Мы посмотрели, ничего там страшного нет - как только линия (соприкосновения - ред.) отодвинется, мы быстро там все восстановим", - рассказал Хуснуллин, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

общество, россия, донецкая народная республика, авдеевка, марат хуснуллин, всемирный фестиваль молодежи — 2024