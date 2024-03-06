https://ria.ru/20240306/ataka-1931421275.html
Михайловский ГОК работает штатно после атак беспилотников
Михайловский ГОК работает штатно после атак беспилотников - РИА Новости, 06.03.2024
Михайловский ГОК работает штатно после атак беспилотников
Производственный процесс на Михайловском ГОКе (Курская область) после двух атак беспилотников продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в холдинге... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:02
2024-03-06T12:02
2024-03-06T12:25
металлоинвест
происшествия
курская область
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Производственный процесс на Михайловском ГОКе (Курская область) после двух атак беспилотников продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в холдинге "Металлоинвест", в который входит ГОК."Производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме", - указали в компании.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух "прилетах" дронов по складу горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа. Люди не пострадали.
https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931366102.html
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металлоинвест, происшествия, курская область
Металлоинвест, Происшествия, Курская область
Михайловский ГОК работает штатно после атак беспилотников
"Металлоинвест": Михайловский ГОК работает в штатном режиме после атак БПЛА