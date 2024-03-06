https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html

Армения демонстративно рвет связи с Россией, заявили в Госдуме

Армения демонстративно рвет связи с Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2024

Армения демонстративно рвет связи с Россией, заявили в Госдуме

Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:51

2024-03-06T17:51

2024-03-06T17:51

армения

россия

константин затулин

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Ранее в среду секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту "Звартноц" своими силами, без российских пограничников. "Правительство (Армении) демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводов, за одним шагом следует другой, это соответствует их политике. Я думаю, "Звартноцем" дело не ограничится. Что бы они сейчас не говорили, они постепенно осуществляют то, о чем мы предупреждали: это выход из ОДКБ, затем поставят вопрос о существовании базы в Гюмри", - сказал Затулин.

https://ria.ru/20240305/armeniya-1931162512.html

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армения, россия, константин затулин, в мире