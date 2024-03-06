https://ria.ru/20240306/armeniya-1931418983.html

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном - РИА Новости, 06.03.2024

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:55

2024-03-06T11:55

2024-03-06T11:55

россия

армения

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, сообщили в российском министерстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, сергей лавров, в мире