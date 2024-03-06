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Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном - РИА Новости, 06.03.2024
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11:55 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931418983.html
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном - РИА Новости, 06.03.2024
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:55
2024-03-06T11:55
россия
армения
сергей лавров
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, сообщили в российском министерстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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россия, армения, сергей лавров, в мире
Россия, Армения, Сергей Лавров, В мире
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном

Лавров обсудил с Мирзояном взаимодействие в общих интеграционных объединениях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, сообщили в российском министерстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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