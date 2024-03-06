https://ria.ru/20240306/armeniya-1931418983.html
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном - РИА Новости, 06.03.2024
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:55
2024-03-06T11:55
2024-03-06T11:55
россия
армения
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, сообщили в российском министерстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сергей лавров, в мире
Россия, Армения, Сергей Лавров, В мире
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении Мирзояном
Лавров обсудил с Мирзояном взаимодействие в общих интеграционных объединениях
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, сообщили в российском министерстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе