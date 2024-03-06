https://ria.ru/20240306/arest-1931580027.html

В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве

В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве - РИА Новости, 06.03.2024

В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве

Басманный суд Москвы арестовал адъюнкта Академии управления МВД России Рафаэля Карагёзяна, а также заключил под стражу второго фигуранта Александра Карасева по... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:30

2024-03-06T20:30

2024-03-06T20:30

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал адъюнкта Академии управления МВД России Рафаэля Карагёзяна, а также заключил под стражу второго фигуранта Александра Карасева по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) - Карагёзяна Рафаэля Арташесовича и Карасева Александра Валерьевича. Им избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 05.05.2024 года", - сказали в суде. По данным суда, Карагёзян является адъюнктом Академии управления МВД России. В инстанции не уточнили деталей уголовного дела.

https://ria.ru/20240303/arest-1930838893.html

https://ria.ru/20240208/sud-1926124798.html

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происшествия, москва, россия