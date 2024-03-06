Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/arest-1931580027.html
В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве
В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве
Басманный суд Москвы арестовал адъюнкта Академии управления МВД России Рафаэля Карагёзяна, а также заключил под стражу второго фигуранта Александра Карасева по... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:30
2024-03-06T20:30
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал адъюнкта Академии управления МВД России Рафаэля Карагёзяна, а также заключил под стражу второго фигуранта Александра Карасева по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) - Карагёзяна Рафаэля Арташесовича и Карасева Александра Валерьевича. Им избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 05.05.2024 года", - сказали в суде. По данным суда, Карагёзян является адъюнктом Академии управления МВД России. В инстанции не уточнили деталей уголовного дела.
https://ria.ru/20240303/arest-1930838893.html
https://ria.ru/20240208/sud-1926124798.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве

Суд в Москве арестовал адъюнкта Академии управления МВД по делу об убийстве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал адъюнкта Академии управления МВД России Рафаэля Карагёзяна, а также заключил под стражу второго фигуранта Александра Карасева по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) - Карагёзяна Рафаэля Арташесовича и Карасева Александра Валерьевича. Им избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 05.05.2024 года", - сказали в суде.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину
3 марта, 15:00
По данным суда, Карагёзян является адъюнктом Академии управления МВД России.
В инстанции не уточнили деталей уголовного дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье
8 февраля, 12:09
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала