https://ria.ru/20240306/aktivy-1931414923.html

ЕС не готов к полной конфискации российских активов, пишут СМИ

ЕС не готов к полной конфискации российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

ЕС не готов к полной конфискации российских активов, пишут СМИ

ЕС и США расходятся во мнении о том, как именно следует использовать замороженные активы РФ - Европа хочет изъять только доходы от активов, в то время как США... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:44

2024-03-06T11:44

2024-03-06T12:31

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ЕС и США расходятся во мнении о том, как именно следует использовать замороженные активы РФ - Европа хочет изъять только доходы от активов, в то время как США оказывают давление на ЕС и настаивают на полной конфискации средств, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена. "Между США и некоторыми из их европейских союзников есть противоречия по этому вопросу. Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов", - пишет издание. По информации издания, американские чиновники оказывают давление на коллег из ЕС с тем, чтобы убедить полностью конфисковать замороженные активы РФ. Со своей стороны, пишет газета, правительства европейских страны обеспокоены тем, что подобный шаг негативно скажется на инвестиционной привлекательности Европы и отпугнет инвесторов в еврозону. Другие, как пишет издание, боятся, что Москва предпримет ответные меры в виде изъятия европейских активов в России. В свою очередь, правительство Бельгии якобы предлагает использовать замороженные активы РФ в качестве обеспечения банковского кредита, предназначенного для восстановления Украины. Обсуждаемое на уровне стран G7 предложение предусматривает, что западные страны передадут замороженные российские активы Киеву только в случае, если Москва откажется выплачивать репарации по окончании конфликта. Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Международный депозитарий Euroclear ранее сообщил, что за 2023 год заработал порядка 4,4 миллиарда евро процентных доходов на замороженных российских активах. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Такое предложение от ЕК поступило в конце прошлого года. На первом этапе оно предполагает только консолидацию выручки от замороженных российских суверенных активов на отдельных счетах в ожидании решений по дальнейшим шагам по их использованию. В середине октября 2023 года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html

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