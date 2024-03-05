https://ria.ru/20240305/zhenschiny-1931227122.html

Путин оценил вклад женщин в российскую экономику

Путин оценил вклад женщин в российскую экономику - РИА Новости, 05.03.2024

Путин оценил вклад женщин в российскую экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что 40% руководителей в России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:58

2024-03-05T14:58

2024-03-05T14:58

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 40% руководителей в России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов. В своем видеообращении к участницам Российского форума женщин, который проходит на ВДНХ, Путин отметил, что сейчас без женщин невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление. "И везде, в любом коллективе ценят такие ваши качества, как ответственность, тщательная проработка любого вопроса, мудрость, взвешенность решений. Добавлю, что 40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов", — заявил Путин. "Вы всегда там, где трудно, где кипит работа, где реализуются значимые социальные, экономические, научные, гуманитарные и благотворительные проекты", — добавил он.

https://ria.ru/20240305/putin-1931176823.html

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Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума 2024-03-05T14:58 true PT3M06S

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россия, владимир путин, общество, выставка-форум "россия"