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Путин оценил вклад женщин в российскую экономику - РИА Новости, 05.03.2024
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14:58 05.03.2024
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Путин оценил вклад женщин в российскую экономику
Путин оценил вклад женщин в российскую экономику - РИА Новости, 05.03.2024
Путин оценил вклад женщин в российскую экономику
Президент России Владимир Путин заявил, что 40% руководителей в России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:58
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выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
общество
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 40% руководителей в России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов. В своем видеообращении к участницам Российского форума женщин, который проходит на ВДНХ, Путин отметил, что сейчас без женщин невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление. "И везде, в любом коллективе ценят такие ваши качества, как ответственность, тщательная проработка любого вопроса, мудрость, взвешенность решений. Добавлю, что 40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов", — заявил Путин. "Вы всегда там, где трудно, где кипит работа, где реализуются значимые социальные, экономические, научные, гуманитарные и благотворительные проекты", — добавил он.
https://ria.ru/20240305/putin-1931176823.html
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Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума
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россия, владимир путин, общество, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Общество, Выставка-форум "Россия"
Путин оценил вклад женщин в российскую экономику

Путин: женщины составляют 40% руководителей в России

© iStock.com / PeopleImagesДевушка работает за планшетом
Девушка работает за планшетом - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© iStock.com / PeopleImages
Девушка работает за планшетом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 40% руководителей в России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов.
В своем видеообращении к участницам Российского форума женщин, который проходит на ВДНХ, Путин отметил, что сейчас без женщин невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление.
"И везде, в любом коллективе ценят такие ваши качества, как ответственность, тщательная проработка любого вопроса, мудрость, взвешенность решений. Добавлю, что 40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов", — заявил Путин.
"Вы всегда там, где трудно, где кипит работа, где реализуются значимые социальные, экономические, научные, гуманитарные и благотворительные проекты", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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