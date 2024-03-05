https://ria.ru/20240305/zhenschiny-1931180663.html

Путин обратился к участникам Всероссийского женского форума

Путин обратился к участникам Всероссийского женского форума - РИА Новости, 05.03.2024

Путин обратился к участникам Всероссийского женского форума

Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, без них нельзя представить ни одну важнейшую сферу, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:18

2024-03-05T12:18

2024-03-05T13:19

общество

россия

владимир путин

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

международный женский день

вднх

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, без них нельзя представить ни одну важнейшую сферу, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участницам Всероссийского женского форума, который проходит в Москве."Ваш форум собрал здесь, на площадке выставки "Россия", успешных, деятельных, талантливых, ярких женщин из всех регионов нашей большой страны. Сразу скажу, что женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление", - сказал Путин.Он указал и на ключевую роль женщин в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений."Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаёте здесь атмосферу любви, понимания и заботы", - добавил президент.Путин также поздравил участниц форума с наступающим праздником 8 Марта.

https://ria.ru/20240305/putin-1931176823.html

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Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума 2024-03-05T12:18 true PT3M06S

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, выставка-форум "россия", международный женский день, вднх