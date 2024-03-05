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Путин поддержал идею создать новую зерновую биржу - РИА Новости, 05.03.2024
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19:16 05.03.2024 (обновлено: 19:35 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/zerno-1931308475.html
Путин поддержал идею создать новую зерновую биржу
Путин поддержал идею создать новую зерновую биржу - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поддержал идею создать новую зерновую биржу
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:16
2024-03-05T19:35
экономика
брикс
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях."Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", — заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться."Тем более, что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. А эти проблемы все правительства пытаются решить... По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами", - добавил президент.
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экономика, брикс, россия, европа, париж, владимир путин
Экономика, БРИКС, Россия, Европа, Париж, Владимир Путин
Путин поддержал идею создать новую зерновую биржу

Путин поддержал идею создать зерновую биржу в БРИКС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.
"Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", — заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться.
"Тем более, что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. А эти проблемы все правительства пытаются решить... По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами", - добавил президент.
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ЭкономикаБРИКСРоссияЕвропаПарижВладимир Путин
 
 
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