https://ria.ru/20240305/zavod-1931308090.html

Новый тракторный завод запустили в Ростовской области

Новый тракторный завод запустили в Ростовской области - РИА Новости, 05.03.2024

Новый тракторный завод запустили в Ростовской области

Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону новый завод по производству тракторов и дорожно-строительной техники, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:15

2024-03-05T19:15

2024-03-05T19:15

ростовская область

ростсельмаш

ростовская область

ростов-на-дону

фонд развития промышленности

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону новый завод по производству тракторов и дорожно-строительной техники, сообщает правительство Ростовской области. "Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности", - сказал зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он добавил, что государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию "Ростсельмаша" для селян и поддерживает экспортные поставки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что это уже не первое производство, которое стартовало в Ростовской области в нынешнем году. "В юбилейный для "Ростсельмаша" год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику – до 5 тысяч единиц в год", - сказал он. Губернатор добавил, что это предприятие, как и два предыдущих - завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил президент России Владимир Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 миллиарда рублей. Гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев сообщил, что около 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок "Ростсельмаша" и других отечественных предприятий. По его словам, запуск предприятия позволит удовлетворить возросший спрос аграриев на тракторы "Ростсельмаша" и увеличить долю отечественных машин в сельском хозяйстве России.

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростсельмаш, ростовская область, ростов-на-дону, фонд развития промышленности