Новый тракторный завод запустили в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев, президент промышленного союза "Новое Содружество" и Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии торжественного запуска нового тракторного завода
Генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев, президент промышленного союза "Новое Содружество" и Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии торжественного запуска нового тракторного завода
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону новый завод по производству тракторов и дорожно-строительной техники, сообщает правительство Ростовской области.
"Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности", - сказал зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие тракторного завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
Открытие тракторного завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
Он добавил, что государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию "Ростсельмаша" для селян и поддерживает экспортные поставки.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что это уже не первое производство, которое стартовало в Ростовской области в нынешнем году. "В юбилейный для "Ростсельмаша" год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику – до 5 тысяч единиц в год", - сказал он.
Губернатор добавил, что это предприятие, как и два предыдущих - завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил президент России Владимир Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 миллиарда рублей.
Гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев сообщил, что около 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок "Ростсельмаша" и других отечественных предприятий. По его словам, запуск предприятия позволит удовлетворить возросший спрос аграриев на тракторы "Ростсельмаша" и увеличить долю отечественных машин в сельском хозяйстве России.