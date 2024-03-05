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Новый тракторный завод запустили в Ростовской области - РИА Новости, 05.03.2024
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Ростовская область
 
19:15 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/zavod-1931308090.html
Новый тракторный завод запустили в Ростовской области
Новый тракторный завод запустили в Ростовской области - РИА Новости, 05.03.2024
Новый тракторный завод запустили в Ростовской области
Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону новый завод по производству тракторов и дорожно-строительной техники, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:15
2024-03-05T19:15
ростовская область
ростсельмаш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону новый завод по производству тракторов и дорожно-строительной техники, сообщает правительство Ростовской области. "Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности", - сказал зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он добавил, что государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию "Ростсельмаша" для селян и поддерживает экспортные поставки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что это уже не первое производство, которое стартовало в Ростовской области в нынешнем году. "В юбилейный для "Ростсельмаша" год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику – до 5 тысяч единиц в год", - сказал он. Губернатор добавил, что это предприятие, как и два предыдущих - завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил президент России Владимир Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 миллиарда рублей. Гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев сообщил, что около 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок "Ростсельмаша" и других отечественных предприятий. По его словам, запуск предприятия позволит удовлетворить возросший спрос аграриев на тракторы "Ростсельмаша" и увеличить долю отечественных машин в сельском хозяйстве России.
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ростсельмаш, ростовская область, ростов-на-дону, фонд развития промышленности
Ростовская область , Ростсельмаш, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Фонд развития промышленности

Новый тракторный завод запустили в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев, президент промышленного союза "Новое Содружество" и Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии торжественного запуска нового тракторного завода
Генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев, президент промышленного союза Новое Содружество и Ассоциации Росспецмаш Константин Бабкин, заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии торжественного запуска нового тракторного завода - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев, президент промышленного союза "Новое Содружество" и Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии торжественного запуска нового тракторного завода
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Ростове-на-Дону новый завод по производству тракторов и дорожно-строительной техники, сообщает правительство Ростовской области.
"Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности", - сказал зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие тракторного завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
Открытие тракторного завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Открытие тракторного завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
Он добавил, что государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию "Ростсельмаша" для селян и поддерживает экспортные поставки.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что это уже не первое производство, которое стартовало в Ростовской области в нынешнем году. "В юбилейный для "Ростсельмаша" год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику – до 5 тысяч единиц в год", - сказал он.
Склад - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Ростовской области открыли завод по производству трансмиссий
21 февраля, 17:58
Губернатор добавил, что это предприятие, как и два предыдущих - завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил президент России Владимир Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 миллиарда рублей.
Гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев сообщил, что около 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок "Ростсельмаша" и других отечественных предприятий. По его словам, запуск предприятия позволит удовлетворить возросший спрос аграриев на тракторы "Ростсельмаша" и увеличить долю отечественных машин в сельском хозяйстве России.
 
Ростовская областьРостсельмашРостовская областьРостов-на-ДонуФонд развития промышленности
 
 
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