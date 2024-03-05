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Виртуальный концертный зал появится в Азове Ростовской области - РИА Новости, 05.03.2024
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Ростовская область
 
19:03 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/zal-1931301400.html
Виртуальный концертный зал появится в Азове Ростовской области
Виртуальный концертный зал появится в Азове Ростовской области - РИА Новости, 05.03.2024
Виртуальный концертный зал появится в Азове Ростовской области
Виртуальный концертный зал появится во дворце культуры города Азова Ростовской области в текущем году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:03
2024-03-05T19:03
ростовская область
ростовская область
игорь гуськов
донецк
ростов-на-дону
нацпроекты
азов
культура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Виртуальный концертный зал появится во дворце культуры города Азова Ростовской области в текущем году, сообщает правительство региона. В настоящее время в области реализуется национальный проект "Культура" и три региональных проекта в его составе: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура". По проекту "Цифровая культура" на территории региона создано девять виртуальных концертных залов. На оснащение залов высокотехнологичным оборудованием из федерального бюджета направлено 12 миллионов рублей. В числе комплексов - высокопрофессиональные видеокамеры, платформы трансляций, панели управления, матричные коммутаторы, микшерные пульты, конвертеры, аудио- и видеомониторы. В 2020 году три таких зала появились в Донецке, Новочеркасске, Таганроге. В 2021 году создано два виртуальных концертных зала в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. В 2022 году – в Волгодонске и Ростове-на-Дону. В минувшем 2023 году создано два зала в детской школе искусств в Шахтах и в детской музыкальной школе Батайска. "В 2024 году очередной зал появится на базе городского Дворца культуры Азова. На оснащение высокотехнологичным оборудованием виртуального концертного зала в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Виртуальные концертные залы становятся местом притяжения для всех ценителей музыкального искусства. Они позволяют людям знакомиться с жемчужинами мировой и российской сцены, не выезжая из родного города. Спектакли и концерты транслируются как в прямом эфире, так и в записи. "Благодаря нацпроекту "Культура" дончане получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Залы оснащены высокопрофессиональной современной техникой, которая позволяет сохранять чистоту и качество звука, создавать эффект присутствия на концерте", - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он отметил, что отрасли культуры уделяется беспрецедентное внимание, причем одним из наиболее эффективных инструментов государственной поддержки является именно нацпроект. Участие в нацпроекте стало мощным стимулом развития учреждений культуры региона. Общая сумма средств федерального бюджета, направленных на их поддержку с 2019 года, составила около 630 миллионов рублей.
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ростов-на-дону
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ростовская область, игорь гуськов, донецк, ростов-на-дону, нацпроекты, азов, культура
Ростовская область , Ростовская область, Игорь Гуськов, Донецк, Ростов-на-Дону, Нацпроекты, Азов, Культура

Виртуальный концертный зал появится в Азове Ростовской области

CC BY 4.0 / Правительство Ростовской област (cropped) / Виртуальный концертный зал в детской музыкальной школе №3 города Батайска
Виртуальный концертный зал в детской музыкальной школе №3 города Батайска - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской област (cropped) /
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Виртуальный концертный зал появится во дворце культуры города Азова Ростовской области в текущем году, сообщает правительство региона.
В настоящее время в области реализуется национальный проект "Культура" и три региональных проекта в его составе: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура". По проекту "Цифровая культура" на территории региона создано девять виртуальных концертных залов. На оснащение залов высокотехнологичным оборудованием из федерального бюджета направлено 12 миллионов рублей. В числе комплексов - высокопрофессиональные видеокамеры, платформы трансляций, панели управления, матричные коммутаторы, микшерные пульты, конвертеры, аудио- и видеомониторы.
В 2020 году три таких зала появились в Донецке, Новочеркасске, Таганроге. В 2021 году создано два виртуальных концертных зала в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. В 2022 году – в Волгодонске и Ростове-на-Дону. В минувшем 2023 году создано два зала в детской школе искусств в Шахтах и в детской музыкальной школе Батайска. "В 2024 году очередной зал появится на базе городского Дворца культуры Азова. На оснащение высокотехнологичным оборудованием виртуального концертного зала в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Виртуальные концертные залы становятся местом притяжения для всех ценителей музыкального искусства. Они позволяют людям знакомиться с жемчужинами мировой и российской сцены, не выезжая из родного города. Спектакли и концерты транслируются как в прямом эфире, так и в записи.
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"Благодаря нацпроекту "Культура" дончане получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Залы оснащены высокопрофессиональной современной техникой, которая позволяет сохранять чистоту и качество звука, создавать эффект присутствия на концерте", - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Он отметил, что отрасли культуры уделяется беспрецедентное внимание, причем одним из наиболее эффективных инструментов государственной поддержки является именно нацпроект. Участие в нацпроекте стало мощным стимулом развития учреждений культуры региона. Общая сумма средств федерального бюджета, направленных на их поддержку с 2019 года, составила около 630 миллионов рублей.
 
Ростовская областьРостовская областьИгорь ГуськовДонецкРостов-на-ДонуНацпроектыАзовКультура
 
 
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