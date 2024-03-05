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В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 05.03.2024
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14:15 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/zabolevaemost-1931214086.html
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 05.03.2024
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5,6%, зарегистрировано около 810 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:15
2024-03-05T14:15
здоровье - общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5,6%, зарегистрировано около 810 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано около 810 тысяч случаев", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 52 регионах России, 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве. Также за последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 26 тысяч случаев COVID-19, что на 2,1% выше, чем неделей ранее, отметили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 5,6%

© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5,6%, зарегистрировано около 810 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано около 810 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 52 регионах России, 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве.
Также за последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 26 тысяч случаев COVID-19, что на 2,1% выше, чем неделей ранее, отметили в Роспотребнадзоре.
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