https://ria.ru/20240305/zabolevaemost-1931214086.html

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 05.03.2024

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5,6%, зарегистрировано около 810 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:15

2024-03-05T14:15

2024-03-05T14:15

здоровье - общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5,6%, зарегистрировано около 810 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано около 810 тысяч случаев", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 52 регионах России, 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве. Также за последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 26 тысяч случаев COVID-19, что на 2,1% выше, чем неделей ранее, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240121/virus-1922665066.html

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здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)