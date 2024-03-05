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Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко
Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко - РИА Новости, 05.03.2024
Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко
Народный артист Украины Валерий Юрченко ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе Крымского академического театра имени Максима Горького. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:07
2024-03-05T15:07
2024-03-05T15:07
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народный артист Украины Валерий Юрченко ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе Крымского академического театра имени Максима Горького. "Сегодня пришло печальное известие – на 81-м году из жизни ушел народный артист Украины Валерий Иванович Юрченко", - говорится в сообщении на сайте театра. Уточняется, что актер скончался 19 февраля. В театре отметили, что актерская индивидуальность Юрченко была "необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов классической драматургии и пьесах современных авторов". "Валерий Иванович Юрченко был гармоничен в сплаве гротеска и трагизма, лиризма и сарказма. И его работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей", - заключили в театре. Валерий Юрченко родился в Приморском крае, окончил ГИТИС, служил в Петрозаводском русском театре, с 1989 года – в Севастопольском русском драматическом театра имени Луначарского, затем – в Крымском русском драмтеатре имени Горького. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Два товарища" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, республика крым
Культура, Новости культуры, Республика Крым
Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко
Народный артист Украины Валерий Юрченко умер на 81-м году жизни
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народный артист Украины Валерий Юрченко ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе Крымского академического театра имени Максима Горького.
"Сегодня пришло печальное известие – на 81-м году из жизни ушел народный артист Украины Валерий Иванович Юрченко", - говорится в сообщении на сайте театра.
Уточняется, что актер скончался 19 февраля. В театре отметили, что актерская индивидуальность Юрченко была "необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов классической драматургии и пьесах современных авторов". "Валерий Иванович Юрченко был гармоничен в сплаве гротеска и трагизма, лиризма и сарказма. И его работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей", - заключили в театре.
Валерий Юрченко родился в Приморском крае
, окончил ГИТИС
, служил в Петрозаводском русском театре, с 1989 года – в Севастопольском русском драматическом театра имени Луначарского, затем – в Крымском русском драмтеатре имени Горького. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Два товарища" и других.