https://ria.ru/20240305/yurchenko-1931230192.html

Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко

Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко - РИА Новости, 05.03.2024

Умер актер из "Битвы за Москву" Валерий Юрченко

Народный артист Украины Валерий Юрченко ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе Крымского академического театра имени Максима Горького. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:07

2024-03-05T15:07

2024-03-05T15:07

культура

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республика крым

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народный артист Украины Валерий Юрченко ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе Крымского академического театра имени Максима Горького. "Сегодня пришло печальное известие – на 81-м году из жизни ушел народный артист Украины Валерий Иванович Юрченко", - говорится в сообщении на сайте театра. Уточняется, что актер скончался 19 февраля. В театре отметили, что актерская индивидуальность Юрченко была "необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов классической драматургии и пьесах современных авторов". "Валерий Иванович Юрченко был гармоничен в сплаве гротеска и трагизма, лиризма и сарказма. И его работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей", - заключили в театре. Валерий Юрченко родился в Приморском крае, окончил ГИТИС, служил в Петрозаводском русском театре, с 1989 года – в Севастопольском русском драматическом театра имени Луначарского, затем – в Крымском русском драмтеатре имени Горького. Снимался в фильмах "Битва за Москву", "Два товарища" и других.

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, республика крым