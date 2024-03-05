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В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщили местные СМИ

В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщили местные СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

В Одессе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы, сообщили местные СМИ

Взрывы в четвертый раз за ночь прозвучали в 01.51 по мск в Одессе, сообщило местное издание "Суспильне Одесса" ("Общественное"). РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:10

2024-03-05T02:10

2024-03-05T02:22

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Взрывы в четвертый раз за ночь прозвучали в 01.51 по мск в Одессе, сообщило местное издание "Суспильне Одесса" ("Общественное"). "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о первых взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее телеканал "Общественное" дважды сообщал о повторных взрывах в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 00.33 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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