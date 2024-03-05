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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T00:12
2024-03-05T00:12
2024-03-05T00:12
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херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - написало издание в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, херсон, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна.ua": в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы