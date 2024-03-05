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Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей

Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей - РИА Новости, 05.03.2024

Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей

Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:02

2024-03-05T17:02

2024-03-05T17:02

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

сво

социальные выплаты

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что о повышении размера выплат объявил губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Евраев напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал участников СВО настоящей российской элитой. "Помощь нашим военнослужащим – приоритет и на федеральном, и на региональном уровне. Приняли решение серьезно увеличить выплату контрактникам – до 505 тысяч рублей. Этим поддержим наших защитников и приблизим победу. В своем Telegram-канале Евраев уточнил, что 195 тысяч рублей составит федеральная выплата, 310 тысяч рублей – региональная. По данным областного правительства, ранее общая сумма выплат составляла 405 тысяч рублей. В Ярославской области уже действует широкий комплекс мер социальной, психологической, медицинской поддержки бойцов, которые находятся на передовой и возвращаются в регион после завершения службы. "Заботимся и о семьях наших бойцов: предоставляем бесплатные земельные участки, освобождаем от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях региона, обеспечиваем бесплатным горячим питанием в школах и многое-многое другое", – сказал Михаил Евраев.

https://ria.ru/20240229/nagruzka-1930363482.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил евраев, ярославская область, сво, социальные выплаты