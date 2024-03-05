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Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей - РИА Новости, 05.03.2024
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Ярославская область
 
17:02 05.03.2024
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Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей
Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей - РИА Новости, 05.03.2024
Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей
Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:02
2024-03-05T17:02
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
сво
социальные выплаты
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что о повышении размера выплат объявил губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Евраев напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал участников СВО настоящей российской элитой. "Помощь нашим военнослужащим – приоритет и на федеральном, и на региональном уровне. Приняли решение серьезно увеличить выплату контрактникам – до 505 тысяч рублей. Этим поддержим наших защитников и приблизим победу. В своем Telegram-канале Евраев уточнил, что 195 тысяч рублей составит федеральная выплата, 310 тысяч рублей – региональная. По данным областного правительства, ранее общая сумма выплат составляла 405 тысяч рублей. В Ярославской области уже действует широкий комплекс мер социальной, психологической, медицинской поддержки бойцов, которые находятся на передовой и возвращаются в регион после завершения службы. "Заботимся и о семьях наших бойцов: предоставляем бесплатные земельные участки, освобождаем от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях региона, обеспечиваем бесплатным горячим питанием в школах и многое-многое другое", – сказал Михаил Евраев.
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михаил евраев, ярославская область, сво, социальные выплаты
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, СВО, Социальные выплаты

Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Сообщается, что о повышении размера выплат объявил губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в областном правительстве.
Евраев напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал участников СВО настоящей российской элитой. "Помощь нашим военнослужащим – приоритет и на федеральном, и на региональном уровне. Приняли решение серьезно увеличить выплату контрактникам – до 505 тысяч рублей. Этим поддержим наших защитников и приблизим победу.
В своем Telegram-канале Евраев уточнил, что 195 тысяч рублей составит федеральная выплата, 310 тысяч рублей – региональная. По данным областного правительства, ранее общая сумма выплат составляла 405 тысяч рублей.
В Ярославской области уже действует широкий комплекс мер социальной, психологической, медицинской поддержки бойцов, которые находятся на передовой и возвращаются в регион после завершения службы.
"Заботимся и о семьях наших бойцов: предоставляем бесплатные земельные участки, освобождаем от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях региона, обеспечиваем бесплатным горячим питанием в школах и многое-многое другое", – сказал Михаил Евраев.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьСВОСоциальные выплаты
 
 
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