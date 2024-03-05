https://ria.ru/20240305/vyplaty-1931269146.html
Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей
Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей - РИА Новости, 05.03.2024
Выплаты контрактникам увеличили в Ярославской области до 505 тысяч рублей
Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:02
2024-03-05T17:02
2024-03-05T17:02
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
сво
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656596_0:135:3184:1926_1920x0_80_0_0_f292fd962b4c74c0fd192d31a45a8760.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что о повышении размера выплат объявил губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Евраев напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал участников СВО настоящей российской элитой. "Помощь нашим военнослужащим – приоритет и на федеральном, и на региональном уровне. Приняли решение серьезно увеличить выплату контрактникам – до 505 тысяч рублей. Этим поддержим наших защитников и приблизим победу. В своем Telegram-канале Евраев уточнил, что 195 тысяч рублей составит федеральная выплата, 310 тысяч рублей – региональная. По данным областного правительства, ранее общая сумма выплат составляла 405 тысяч рублей. В Ярославской области уже действует широкий комплекс мер социальной, психологической, медицинской поддержки бойцов, которые находятся на передовой и возвращаются в регион после завершения службы. "Заботимся и о семьях наших бойцов: предоставляем бесплатные земельные участки, освобождаем от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях региона, обеспечиваем бесплатным горячим питанием в школах и многое-многое другое", – сказал Михаил Евраев.
https://ria.ru/20240229/nagruzka-1930363482.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656596_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_e9e5b8cb1a501469705ea23de4d32798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил евраев, ярославская область, сво, социальные выплаты
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, СВО, Социальные выплаты
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Ярославской области до 505 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Сообщается, что о повышении размера выплат объявил губернатор Михаил Евраев
в ходе оперативного совещания в областном правительстве.
Евраев напомнил, что президент Владимир Путин
в своем послании Федеральному собранию назвал участников СВО настоящей российской элитой. "Помощь нашим военнослужащим – приоритет и на федеральном, и на региональном уровне. Приняли решение серьезно увеличить выплату контрактникам – до 505 тысяч рублей. Этим поддержим наших защитников и приблизим победу.
В своем Telegram-канале Евраев уточнил, что 195 тысяч рублей составит федеральная выплата, 310 тысяч рублей – региональная. По данным областного правительства, ранее общая сумма выплат составляла 405 тысяч рублей.
В Ярославской области уже действует широкий комплекс мер социальной, психологической, медицинской поддержки бойцов, которые находятся на передовой и возвращаются в регион после завершения службы.
"Заботимся и о семьях наших бойцов: предоставляем бесплатные земельные участки, освобождаем от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях региона, обеспечиваем бесплатным горячим питанием в школах и многое-многое другое", – сказал Михаил Евраев.
Ярославская область снизит долговую нагрузку, заявил губернатор