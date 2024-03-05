https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной

Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной - РИА Новости, 05.03.2024

Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T23:08

2024-03-05T23:08

2024-03-05T23:08

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS. Согласно данным исследования, Залужный набрал бы в первом туре 41,4% среди тех, кто пошел бы на выборы и сделал свой выбор, Владимир Зеленский - 23,7%, бывший президент Украины Петр Порошенко - 6,4%, экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков - 5,6%. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского - 67,5% против 32,5%. Также в случае парламентских выборов победил бы условный "Блок Залужного" - 46,4% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Далее идут "Блок Зеленского" - 21,1%, "Блок Порошенко" - 7,5%, "Блок Разумкова" - 6,8%. При этом 59,7% опрошенных считают, что до конца конфликта на Украине выборы проводить не нужно, обратное мнение у 24,2%. Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2024 года с гражданами старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 3 тысячи респондентов, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность составила 2,1%. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале свидетельствовали о снижении на 13 процентных пунктов рейтинга доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html

https://ria.ru/20240224/ritorika-1929287177.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины