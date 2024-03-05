https://ria.ru/20240305/vybory-1931270048.html

Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента

Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024

Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента

Более 3,5 миллионов россиян записалось на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ без учета избирателей Москвы, заявил член ЦИК... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:06

2024-03-05T17:06

2024-03-05T17:06

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

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игорь борисов

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 3,5 миллионов россиян записалось на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ без учета избирателей Москвы, заявил член ЦИК России Игорь Борисов. "Избирателями с использованием современных электронных сервисов подано более 2 миллионов 300 тысяч заявлений на переоткрепление для голосования в рамках процедуры "мобильный УИК", и более 3,5 миллионов записалось уже на дистанционное электронное голосование, это не считая Москву", - сказал Борисов на совещании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, россия, игорь борисов, выборы президента рф, цик рф