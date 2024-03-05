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Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:06 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vybory-1931270048.html
Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента
Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024
Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента
Более 3,5 миллионов россиян записалось на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ без учета избирателей Москвы, заявил член ЦИК... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:06
2024-03-05T17:06
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
россия
игорь борисов
выборы президента рф
цик рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 3,5 миллионов россиян записалось на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ без учета избирателей Москвы, заявил член ЦИК России Игорь Борисов. "Избирателями с использованием современных электронных сервисов подано более 2 миллионов 300 тысяч заявлений на переоткрепление для голосования в рамках процедуры "мобильный УИК", и более 3,5 миллионов записалось уже на дистанционное электронное голосование, это не считая Москву", - сказал Борисов на совещании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, россия, игорь борисов, выборы президента рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Россия, Игорь Борисов, Выборы президента РФ, ЦИК РФ
Более 3,5 миллиона россиян записались на ДЭГ на выборах президента

ЦИК: более 3,5 млн россиян, не считая москвичей, записались на ДЭГ на выборах

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 3,5 миллионов россиян записалось на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ без учета избирателей Москвы, заявил член ЦИК России Игорь Борисов.
"Избирателями с использованием современных электронных сервисов подано более 2 миллионов 300 тысяч заявлений на переоткрепление для голосования в рамках процедуры "мобильный УИК", и более 3,5 миллионов записалось уже на дистанционное электронное голосование, это не считая Москву", - сказал Борисов на совещании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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