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В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах
В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:08
2024-03-05T15:08
2024-03-05T15:08
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с кандидатом в президенты РФ от партии, вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". "Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию", - говорится в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать появлению ответственных политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем российских граждан, поскольку нахождение политиков на руководящих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выборах непосредственно избирателями. "Представляется необходимым предоставить гражданам больше возможностей для участия в управлении городом посредством прямого волеизъявления - избрания муниципальных руководителей непосредственно через прямые выборы", - подчеркивается в записке. Авторы законопроекта считают, что "действующая система "сити-менеджеров" не показала свою эффективность", поскольку такие руководители в своей деятельности "не ориентируются на запросы граждан, а сосредоточены на соблюдении интересов должностных лиц, которые их назначили".
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политика, россия, владислав даванков, госдума рф
Политика, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах
Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательных прямых выборах мэров
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с кандидатом в президенты РФ от партии, вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
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"Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию", - говорится в проекте закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать появлению ответственных политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем российских граждан, поскольку нахождение политиков на руководящих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выборах непосредственно избирателями.
"Представляется необходимым предоставить гражданам больше возможностей для участия в управлении городом посредством прямого волеизъявления - избрания муниципальных руководителей непосредственно через прямые выборы", - подчеркивается в записке.
Авторы законопроекта считают, что "действующая система "сити-менеджеров" не показала свою эффективность", поскольку такие руководители в своей деятельности "не ориентируются на запросы граждан, а сосредоточены на соблюдении интересов должностных лиц, которые их назначили".
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