Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vybory-1931230555.html
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах
В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:08
2024-03-05T15:08
политика
россия
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с кандидатом в президенты РФ от партии, вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". "Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию", - говорится в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать появлению ответственных политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем российских граждан, поскольку нахождение политиков на руководящих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выборах непосредственно избирателями. "Представляется необходимым предоставить гражданам больше возможностей для участия в управлении городом посредством прямого волеизъявления - избрания муниципальных руководителей непосредственно через прямые выборы", - подчеркивается в записке. Авторы законопроекта считают, что "действующая система "сити-менеджеров" не показала свою эффективность", поскольку такие руководители в своей деятельности "не ориентируются на запросы граждан, а сосредоточены на соблюдении интересов должностных лиц, которые их назначили".
https://ria.ru/20240305/deg-1931208204.html
https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владислав даванков, госдума рф
Политика, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах

Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательных прямых выборах мэров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с кандидатом в президенты РФ от партии, вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ
Вчера, 13:53
«
"Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию", - говорится в проекте закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать появлению ответственных политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем российских граждан, поскольку нахождение политиков на руководящих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выборах непосредственно избирателями.
"Представляется необходимым предоставить гражданам больше возможностей для участия в управлении городом посредством прямого волеизъявления - избрания муниципальных руководителей непосредственно через прямые выборы", - подчеркивается в записке.
Авторы законопроекта считают, что "действующая система "сити-менеджеров" не показала свою эффективность", поскольку такие руководители в своей деятельности "не ориентируются на запросы граждан, а сосредоточены на соблюдении интересов должностных лиц, которые их назначили".
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента
Вчера, 11:53
 
ПолитикаРоссияВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала