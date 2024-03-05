https://ria.ru/20240305/vybory-1931230555.html

В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах

В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах - РИА Новости, 05.03.2024

В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах

В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:08

2024-03-05T15:08

2024-03-05T15:08

политика

россия

владислав даванков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательных прямых выборах мэров во всех городах и муниципалитетах России, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с кандидатом в президенты РФ от партии, вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". "Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию", - говорится в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать появлению ответственных политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем российских граждан, поскольку нахождение политиков на руководящих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выборах непосредственно избирателями. "Представляется необходимым предоставить гражданам больше возможностей для участия в управлении городом посредством прямого волеизъявления - избрания муниципальных руководителей непосредственно через прямые выборы", - подчеркивается в записке. Авторы законопроекта считают, что "действующая система "сити-менеджеров" не показала свою эффективность", поскольку такие руководители в своей деятельности "не ориентируются на запросы граждан, а сосредоточены на соблюдении интересов должностных лиц, которые их назначили".

https://ria.ru/20240305/deg-1931208204.html

https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владислав даванков, госдума рф