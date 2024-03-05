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В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование

В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование - РИА Новости, 05.03.2024

В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование

В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:29

2024-03-05T13:29

2024-03-05T13:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства", - сказали в ведомстве. Избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин, вооруженные силы рф