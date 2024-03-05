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В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:29 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vybory-1931202370.html
В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование
В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование - РИА Новости, 05.03.2024
В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование
В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:29
2024-03-05T13:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства", - сказали в ведомстве. Избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин, вооруженные силы рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование

Минобороны: военные группировки "Запад" досрочно голосуют на выборах президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования на избирательном участке
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урны для выездного голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В группировке войск "Запад" в зоне СВО идет досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства", - сказали в ведомстве.
Избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".
Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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