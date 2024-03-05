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Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:53 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента
Совершенно точно примут участие в выборах президента РФ 61% россиян, еще 13% - вероятнее всего примут участие, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:53
2024-03-05T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совершенно точно примут участие в выборах президента РФ 61% россиян, еще 13% - вероятнее всего примут участие, следует из данных опроса ФОМ. Больше половины опрошенных россиян (61%) отмечают, что совершенно точно примут участие в президентских выборах, ещё 13% - вероятнее всего примут участие. Всего 9% респондентов совершенно точно не примут участие в выборах. В результатах опроса, опубликованных на сайте фонда, говорится что 90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, фонд "общественное мнение"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

ФОМ: более 60 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования на избирательном участке
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урны для выездного голосования на избирательном участке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совершенно точно примут участие в выборах президента РФ 61% россиян, еще 13% - вероятнее всего примут участие, следует из данных опроса ФОМ.
«
Больше половины опрошенных россиян (61%) отмечают, что совершенно точно примут участие в президентских выборах, ещё 13% - вероятнее всего примут участие. Всего 9% респондентов совершенно точно не примут участие в выборах.
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента
Вчера, 11:23
В результатах опроса, опубликованных на сайте фонда, говорится что 90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай ХаритоновФонд "Общественное мнение"
 
 
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