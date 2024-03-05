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Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

Совершенно точно примут участие в выборах президента РФ 61% россиян, еще 13% - вероятнее всего примут участие, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:53

2024-03-05T11:53

2024-03-05T11:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совершенно точно примут участие в выборах президента РФ 61% россиян, еще 13% - вероятнее всего примут участие, следует из данных опроса ФОМ. Больше половины опрошенных россиян (61%) отмечают, что совершенно точно примут участие в президентских выборах, ещё 13% - вероятнее всего примут участие. Всего 9% респондентов совершенно точно не примут участие в выборах. В результатах опроса, опубликованных на сайте фонда, говорится что 90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, фонд "общественное мнение"