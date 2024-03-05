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Группировки "Днепр" и "Центр" досрочно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
05:12 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vybory-1931127826.html
Группировки "Днепр" и "Центр" досрочно голосуют на выборах президента
Группировки "Днепр" и "Центр" досрочно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 05.03.2024
Группировки "Днепр" и "Центр" досрочно голосуют на выборах президента
Российские военнослужащие группировок "Днепр" и "Центр", участвующие в спецоперации, досрочно принимают участие в голосовании на выборах президента России,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:12
2024-03-05T05:12
выборы президента россии — 2024
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леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировок "Днепр" и "Центр", участвующие в спецоперации, досрочно принимают участие в голосовании на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" начали голосовать на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции. Право отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации предоставляется каждому участнику СВО в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, военнослужащие самоходного артиллерийского полка и соединения спецназначения группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на авдеевском направлении, уже приняли участие в голосовании. Отмечается, что голосование организовано в специально подготовленных помещениях в тыловых районах спецоперации. Выездные избирательные комиссии посетят все подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, отметили в МО РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Политика
Группировки "Днепр" и "Центр" досрочно голосуют на выборах президента

Группировки "Днепр" и "Центр" досрочно голосуют на выборах президента в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировок "Днепр" и "Центр", участвующие в спецоперации, досрочно принимают участие в голосовании на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" начали голосовать на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции. Право отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации предоставляется каждому участнику СВО в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, военнослужащие самоходного артиллерийского полка и соединения спецназначения группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на авдеевском направлении, уже приняли участие в голосовании.
Отмечается, что голосование организовано в специально подготовленных помещениях в тыловых районах спецоперации. Выездные избирательные комиссии посетят все подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, отметили в МО РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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