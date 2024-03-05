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Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 05.03.2024 (обновлено: 22:49 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/voyna-1931331232.html
Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США
Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США - РИА Новости, 05.03.2024
Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США
США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:52
2024-03-05T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", - сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, США полагают, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, государственный департамент сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Государственный департамент США, НАТО
Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США

Госдеп заявил, что у Украины есть план, который поможет ей добиться победы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", - сказал он на брифинге для журналистов.
По его словам, США полагают, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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