https://ria.ru/20240305/voyna-1931331232.html

Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США

Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США - РИА Новости, 05.03.2024

Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США

США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:52

2024-03-05T21:52

2024-03-05T22:49

специальная военная операция на украине

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государственный департамент сша

нато

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", - сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, США полагают, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, государственный департамент сша, нато