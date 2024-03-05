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Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь - РИА Новости, 05.03.2024
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16:07 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vosstanovlenie-1931249524.html
Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь
Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь - РИА Новости, 05.03.2024
Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь
Более 1 тысячи петербургских специалистов задействовано в восстановлении Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:07
2024-03-05T16:07
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Более 1 тысячи петербургских специалистов задействовано в восстановлении Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Во вторник состоялось совместное заседание органов власти городов-побратимов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и врио главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна. В ходе заседания подводили итоги работ по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры, жилья и общественных пространств Мариуполя за 2022-2023 годы. Заседание прошло в режиме видеоконференции. "На строительных объектах Мариуполя задействовано более 1000 специалистов из Петербурга", - говорится в сообщении. В рамках развития партнерских и дружеских отношений между Петербургом и Мариуполем 1 июня 2022 года было подписано соглашение о побратимских связях. В соответствии с ним проработана благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально-значимых объектах, включая противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы, а также поставка техники, гуманитарной помощи и другие меры поддержки. В 2022 году при участии петербургских строителей были завершены работы на 24 объектах. В 2023 году восстановлено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Среди них - объекты здравоохранения, образования, культуры, инженерии, транспортной инфраструктуры, жилые дома, общежития, пожарные депо. В этом году планируется завершить работы на 24 объектах. Отмечается, что планы работ на 2024-2028 годы согласованы с правительством ДНР и администрацией Мариуполя. "Важный вопрос - реконструкция Драматического театра Мариуполя. Будет максимально сохраняться его историческая составляющая. Работы планируется завершить в 2025 году. Кроме того, знаковые объекты города петербургские строители дополняют фонтанами для комфорта жителей", - сказал Беглов. Губернатор отметил, что все строительные работы в Мариуполе находятся на особом контроле петербургского правительства.
https://ria.ru/20240219/znak-1928278273.html
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александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика
Александр Беглов, Мариуполь, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика

Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкРабочие восстанавливают Драматический театр в Мариуполе
Рабочие восстанавливают Драматический театр в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Более 1 тысячи петербургских специалистов задействовано в восстановлении Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
Во вторник состоялось совместное заседание органов власти городов-побратимов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и врио главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна. В ходе заседания подводили итоги работ по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры, жилья и общественных пространств Мариуполя за 2022-2023 годы. Заседание прошло в режиме видеоконференции.
"На строительных объектах Мариуполя задействовано более 1000 специалистов из Петербурга", - говорится в сообщении.
В рамках развития партнерских и дружеских отношений между Петербургом и Мариуполем 1 июня 2022 года было подписано соглашение о побратимских связях. В соответствии с ним проработана благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально-значимых объектах, включая противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы, а также поставка техники, гуманитарной помощи и другие меры поддержки.
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В 2022 году при участии петербургских строителей были завершены работы на 24 объектах. В 2023 году восстановлено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Среди них - объекты здравоохранения, образования, культуры, инженерии, транспортной инфраструктуры, жилые дома, общежития, пожарные депо. В этом году планируется завершить работы на 24 объектах.
Отмечается, что планы работ на 2024-2028 годы согласованы с правительством ДНР и администрацией Мариуполя.
"Важный вопрос - реконструкция Драматического театра Мариуполя. Будет максимально сохраняться его историческая составляющая. Работы планируется завершить в 2025 году. Кроме того, знаковые объекты города петербургские строители дополняют фонтанами для комфорта жителей", - сказал Беглов.
Губернатор отметил, что все строительные работы в Мариуполе находятся на особом контроле петербургского правительства.
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