https://ria.ru/20240305/vosstanovlenie-1931249524.html

Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь

Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь - РИА Новости, 05.03.2024

Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь

Более 1 тысячи петербургских специалистов задействовано в восстановлении Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:07

2024-03-05T16:07

2024-03-05T16:07

александр беглов

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Более 1 тысячи петербургских специалистов задействовано в восстановлении Мариуполя, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Во вторник состоялось совместное заседание органов власти городов-побратимов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и врио главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна. В ходе заседания подводили итоги работ по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры, жилья и общественных пространств Мариуполя за 2022-2023 годы. Заседание прошло в режиме видеоконференции. "На строительных объектах Мариуполя задействовано более 1000 специалистов из Петербурга", - говорится в сообщении. В рамках развития партнерских и дружеских отношений между Петербургом и Мариуполем 1 июня 2022 года было подписано соглашение о побратимских связях. В соответствии с ним проработана благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли более 100 различных мероприятий на социально-значимых объектах, включая противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы, а также поставка техники, гуманитарной помощи и другие меры поддержки. В 2022 году при участии петербургских строителей были завершены работы на 24 объектах. В 2023 году восстановлено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Среди них - объекты здравоохранения, образования, культуры, инженерии, транспортной инфраструктуры, жилые дома, общежития, пожарные депо. В этом году планируется завершить работы на 24 объектах. Отмечается, что планы работ на 2024-2028 годы согласованы с правительством ДНР и администрацией Мариуполя. "Важный вопрос - реконструкция Драматического театра Мариуполя. Будет максимально сохраняться его историческая составляющая. Работы планируется завершить в 2025 году. Кроме того, знаковые объекты города петербургские строители дополняют фонтанами для комфорта жителей", - сказал Беглов. Губернатор отметил, что все строительные работы в Мариуполе находятся на особом контроле петербургского правительства.

https://ria.ru/20240219/znak-1928278273.html

https://ria.ru/20240205/sankt-peterburg-1925559086.html

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика