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В России выросла доля импортного вина - РИА Новости, 05.03.2024
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21:57 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vino-1931332213.html
В России выросла доля импортного вина
В России выросла доля импортного вина - РИА Новости, 05.03.2024
В России выросла доля импортного вина
Доля импортного вина на российском рынке в 2023 году выросла на 4 процентных пункта относительно предшествующего года, до 48%, в свою очередь доля продаж... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:57
2024-03-05T21:57
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Доля импортного вина на российском рынке в 2023 году выросла на 4 процентных пункта относительно предшествующего года, до 48%, в свою очередь доля продаж отечественного вина за это время сократилась, следует из данных Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР), с которыми ознакомилось РИА Новости. По оценкам ассоциации, импорт вина в прошлом году составил 528,7 тысячи бутылок, что на 18% больше, чем в 2022 году, в итоге доля импорта возросла с 44% до 48%, а доля отечественного - снизилась с 56% до 52%. В свою очередь продажи импортного вина из Италии, Франции, Испании, Португалии и Грузии также возросли. "Основной драйвер роста продаж на рынке - продукция импортного производителя. Во втором и третьем кварталах 2023 года произошел взрывной рост импорта 26% и 27%, что значительно повлияло на продажи продукции российского производителя", - добавляется в материалах. Отмечается, что рост продаж импортной продукции, в первую очередь, наблюдается в бюджетном ценовом сегменте, а доля продаж продукции российского производителя сократилась на 4 п.п. Таким образом, в АВВР заявляют, что повышение ввозной таможенной пошлины на 7,5% "не оказало защитного воздействия по отношению к российским производителям". В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже данная мера была продлена на весь 2024 год. Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, сообщал в ноябре начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора.
https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В России выросла доля импортного вина

АВВР: доля импортного вина в России за год выросла на 4 процентных пункта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина
Дегустация красного вина - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дегустация красного вина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Доля импортного вина на российском рынке в 2023 году выросла на 4 процентных пункта относительно предшествующего года, до 48%, в свою очередь доля продаж отечественного вина за это время сократилась, следует из данных Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР), с которыми ознакомилось РИА Новости.
По оценкам ассоциации, импорт вина в прошлом году составил 528,7 тысячи бутылок, что на 18% больше, чем в 2022 году, в итоге доля импорта возросла с 44% до 48%, а доля отечественного - снизилась с 56% до 52%.
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В свою очередь продажи импортного вина из Италии, Франции, Испании, Португалии и Грузии также возросли. "Основной драйвер роста продаж на рынке - продукция импортного производителя. Во втором и третьем кварталах 2023 года произошел взрывной рост импорта 26% и 27%, что значительно повлияло на продажи продукции российского производителя", - добавляется в материалах.
Отмечается, что рост продаж импортной продукции, в первую очередь, наблюдается в бюджетном ценовом сегменте, а доля продаж продукции российского производителя сократилась на 4 п.п. Таким образом, в АВВР заявляют, что повышение ввозной таможенной пошлины на 7,5% "не оказало защитного воздействия по отношению к российским производителям".
В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже данная мера была продлена на весь 2024 год.
Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, сообщал в ноябре начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора.
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