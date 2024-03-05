https://ria.ru/20240305/vfm-1931318203.html

Артюхов назвал ВФМ началом нацпроекта "Молодежь России"

Артюхов назвал ВФМ началом нацпроекта "Молодежь России" - РИА Новости, 05.03.2024

Артюхов назвал ВФМ началом нацпроекта "Молодежь России"

Глава комиссии Госсовета РФ по молодежной политике Дмитрий Артюхов считает, что Всемирный фестиваль молодежи можно считать началом нового нацпроекта "Молодежь... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:15

2024-03-05T20:15

2024-03-05T20:15

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий артюхов

россия

общество

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931085152_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aecae2db1e645b300e4a43450f6f0b79.jpg

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Глава комиссии Госсовета РФ по молодежной политике Дмитрий Артюхов считает, что Всемирный фестиваль молодежи можно считать началом нового нацпроекта "Молодежь России". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что новый нацпроект "Молодежь России" должен быть запущен уже в этом году. "Конечно, в год, когда президент запускает новый национальный проект "Молодежь России", - это очень хорошее начало нового национального проекта", - сказал Артюхов журналистам на вопрос о том, можно ли ВФМ считать началом нового нацпроекта. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931302927.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий артюхов, россия, общество, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024