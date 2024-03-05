https://ria.ru/20240305/vfm-1931202104.html

На Фестивале молодежи представили макет Центра театральной истории

На Фестивале молодежи представили макет Центра театральной истории - РИА Новости, 05.03.2024

На Фестивале молодежи представили макет Центра театральной истории

Бахрушинский театральный музей представил макет Центра театральной истории на Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:28

2024-03-05T13:28

2024-03-05T13:55

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил макет Центра театральной истории на Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе музея. "Макет отреставрированного здания в Москве на Татарской, 20 позволяет приоткрыть двери в музейно-театральный квартал, который будет доступен посетителям уже в 2024 году", - говорится в сообщении. Генеральный директор музея Кристина Трубинова назвала открытие музейно-театрального квартала "Бахрушинский" новым этапом развития музея. "Современные технологии расширяют музейное пространство и делают его более привлекательным для молодой аудитории. В квартале будут использоваться компьютерная графика, технологии дополненной реальности, мультимедиа с использованием искусственного интеллекта. В обновленном пространстве музея установят сенсорные экраны и проекции, phygital-инсталляции, системы интерактивного направленного звука, которые будут следовать за перемещением посетителя", - сказала глава музея, слова которой приводятся в пресс-релизе. На выставке можно будет увидеть, как менялось театрально-декорационное искусство в период с 1910 по 1925 год. В экспозицию войдут эскизы Н. Сапунова, С. Судейкина, П. Кузнецова, Н. Гончаровой, А. Экстер, К. Малевича, И. Школьника, В. Татлина и других. "В основе оформления Центра театральной истории— супрематизм, ставший в XX веке лидером стилеобразующих процессов. Его можно будет заметить в дизайне коворкинга, учебного класса, арт-объектов на окнах. В Центре установят более 30 мультимедийных экранов, которые помогут посетителям погрузиться в историю российского театра", - подчеркнули в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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москва, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024